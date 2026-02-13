Misbruik jonge kinderen in Helmond: Wesley W. krijgt acht jaar cel en tbs
Klassenassistent Wesley W. uit Helmond moet acht jaar de cel in voor het misbruiken van twintig jonge kinderen en het in bezit hebben van tienduizenden foto’s en video’s met kinderporno. Ook krijgt de 26-jarige Helmonder tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag besloten. W. was zelf vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak.
Tien jaar lang misbruikte W. twintig jonge slachtoffers. Dat deed hij op kindcentrum Mondomijn in Helmond waar hij werkte, én op zijn oppasadressen. Zijn slachtoffers waren tussen de twee en tien jaar oud. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist in deze Helmondse misbruikzaak.
W. is onderzocht door een psycholoog en een psychiater en die zagen diverse stoornissen. De Helmonder bekende het misbruik vrij snel, op het misbruik van één van de slachtoffers na. Dat alles heeft ook meegewogen in de straf van de rechtbank.
Volgens de rechter is W. verminderd toerekeningsvatbaar. Dat is meegenomen bij het bepalen van de uiteindelijke straf. Daarnaast speelt mee dat hij het misbruik deels pleegde toen hij nog minderjarig was en dat hij nu zelf nog steeds jong is, zo zegt de rechter. Ook het snel bekennen van het misbruik en het feit dat hij heeft meegewerkt aan het onderzoek, laat de rechter meewegen. Net als zijn spijtbetuiging.
Na afloop van de uitspraak werd de sfeer wat grimmig. Een van de ouders van de slachtoffers stond op en begon te schreeuwen: "Ik vat 'm alsnog". Hij vond de straf duidelijk te laag: "Acht jaar. Doe normaal man! Wat is dit voor poppenkast. Geloof me: Ik vat 'm alsnog. Kijk me maar aan. Jullie weten wie ik ben. Ik doe dit voor jullie ook, en voor al die kinderen", barstte hij in woede uit. Andere ouders probeerden hem te kalmeren.
Vreselijke details
Tijdens eerdere zittingen werden vreselijke details van het misbruik besproken. Hoe hij de kinderen in de klas liet 'wiebelen' en hoe hij ze 'kriebelde'. W. geeft toe dat hij er soms een spelletje van maakte als hij over hun onderbroekje wreef of met zijn vingers hun geslachtsdelen aanraakte. Meisjes mochten meester Wesley zijn geslachtsdeel ook aanraken. Het ging W. om de opwinding, vertelde hij.
De 26-jarige Wesley fotografeerde en filmde kinderen ook als hij aan ze zat. Daarnaast had hij op mobieltjes, laptop en een externe schijf 7000 foto's en 15.000 video's met kinderporno die niet door hemzelf zijn gemaakt. Hij downloadde de beelden via websites en ruilde ze weer met anderen. "Het was om te kijken of ik met het fysieke misbruik zou kunnen stoppen", antwoordde W. tegenover de rechter.
W. verzekerde de ouders ervan dat de beelden die hij maakte nooit met anderen gedeeld zijn. De rechter neemt het hem erg kwalijk dat hij de beelden maakte: “De kinderen moeten leven met de vrees dat deze beelden ooit nog op het internet verschijnen."
Populaire meester
De voormalige leerkrachtondersteuner kon al die tijd ongestoord zijn gang gaan. W. was een populaire meester op school. De kinderen liepen met hem weg. Ook had hij verschillende oppasadressen. De Helmonder was daarnaast een bekende vrijwilliger in de stad.
Wesley W. was niet aanwezig bij de uitspraak. Hij zei eerder al heel veel spijt te hebben van zijn daden: "Ik heb heel veel medeleven vanuit de grond van mijn hart. Het spijt me heel erg, echt heel erg. Dit had nooit mogen gebeuren.”
In deze video wordt de misbruikzaak uitgelegd: