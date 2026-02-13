Misbruik jonge kinderen in Helmond: Wesley W. krijgt acht jaar cel en tbs

Klassenassistent Wesley W. uit Helmond moet acht jaar de cel in voor het misbruiken van twintig jonge kinderen en het in bezit hebben van tienduizenden foto’s en video’s met kinderporno. Ook krijgt de 26-jarige Helmonder tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag besloten. W. was zelf vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak.

Tien jaar lang misbruikte W. twintig jonge slachtoffers. Dat deed hij op kindcentrum Mondomijn in Helmond waar hij werkte, én op zijn oppasadressen. Zijn slachtoffers waren tussen de twee en tien jaar oud. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist in deze Helmondse misbruikzaak.

W. is onderzocht door een psycholoog en een psychiater en die zagen diverse stoornissen. De Helmonder bekende het misbruik vrij snel, op het misbruik van één van de slachtoffers na. Dat alles heeft ook meegewogen in de straf van de rechtbank.

Volgens de rechter is W. verminderd toerekeningsvatbaar. Dat is meegenomen bij het bepalen van de uiteindelijke straf. Daarnaast speelt mee dat hij het misbruik deels pleegde toen hij nog minderjarig was en dat hij nu zelf nog steeds jong is, zo zegt de rechter. Ook het snel bekennen van het misbruik en het feit dat hij heeft meegewerkt aan het onderzoek, laat de rechter meewegen. Net als zijn spijtbetuiging.

Na afloop van de uitspraak werd de sfeer wat grimmig. Een van de ouders van de slachtoffers stond op en begon te schreeuwen: "Ik vat 'm alsnog". Hij vond de straf duidelijk te laag: "Acht jaar. Doe normaal man! Wat is dit voor poppenkast. Geloof me: Ik vat 'm alsnog. Kijk me maar aan. Jullie weten wie ik ben. Ik doe dit voor jullie ook, en voor al die kinderen", barstte hij in woede uit. Andere ouders probeerden hem te kalmeren.