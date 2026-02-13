Vrijspraak voor Stint-ondernemers, nabestaanden zijn vol ongeloof
De Stint-ondernemers, Edwin Renzen en Peter Noorlander, hoeven niet de gevangenis in vanwege het ongeluk met de Stint in Oss. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de directeuren met opzet een gevaarlijk product op de markt hebben gebracht. Dit tot groot verdriet van de nabestaanden van de slachtoffers van het ongeluk met de Stint in Oss in 2018.
De uitspraak van de rechter vrijdag is heel juridisch en technisch. Het gaat er volgens de rechter vooral om of het bewezen kan worden dat Renzen en Noorlander opzettelijk een gevaarlijk product op de markt hebben gebracht. En dat kan niet bewezen worden.
Dat heeft te maken met de feiten waarvan de directeuren worden verdacht. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte - dus het doen alsof ze keurmerken hebben, om het te laten lijken alsof hun apparaat deugt - maar ook de verdenking van opzet.
Kort gezegd: ja, ze hebben gelogen over keurmerken. En ze hebben het in een brief naar de minister laten lijken of het voertuig qua veiligheidsvoorschriften helemaal in orde was. Maar dat ze dat hebben gedaan omdat ze slechte intenties hadden, kan niet worden bewezen.
Ze hebben dus valsheid in geschrifte gepleegd, maar daar krijgen ze geen straf voor. Een gevangenisstraf is daarvoor sowieso te zwaar. En zeven jaar na het delict zelf, vindt de rechter een andere straf ook niet meer op zijn plek. Bovendien zijn de veiligheidsrisico's van de Stint volgens de rechter niet aan Renzen en Noorlander te wijten.
Er is geen oorzaak voor het ongeluk gevonden en de gevolgen van het ongeluk kunnen niet in verband worden gebracht met de volgens het OM gevonden schadelijkheden. Hun schuld kan dus niet bewezen worden.
Het Openbaar Ministerie wil hoger beroep aantekenen in de zaak over het dodelijke ongeluk met de Stint. "We zijn zeker van plan in hoger beroep te gaan tegen het in onze ogen teleurstellende vonnis van de rechtbank", zegt een woordvoerder van het OM.
Wel gelogen, niet met opzet
Daarnaast vindt de rechter de kans klein dat de directeuren nog een keer een soortgelijke fout begaan. Ook dat neemt hij mee in zijn uitspraak. Een straf vindt de rechter daarom niet op zijn plaats, dus gaan de directeuren vrijuit.
Na de uitspraak vallen de nabestaanden elkaar in de armen. Er vloeien tranen, er is ongeloof. De nabestaanden begrijpen niks van de uitspraak volgens een woordvoerder van Namens de Familie. "De families zijn verslagen, teleurgesteld, boos en verdrietig. Dit hadden ze niet zien aankomen. Voor hen is het niet te begrijpen dat ze op een onderdeel wel schuldig worden bevonden en je dan geen straf krijgt."
Reactie van Carry en Geert-Jan Knoops
Daar hebben de advocaten van Renzen en Noorlander alle begrip voor. "Het blijft verdrietig", zegt advocaat Carry Knoops naderhand. "Het enige wat we hopen is dat het OM niet in beroep gaat, ook voor de familie." Niet veel later blijkt dat ze dat wel doet.
Namens hun cliënten vertelt het echtpaar dat ze erg onder de indruk zijn van de uitspraak. "Ze vinden het niet gepast om te reageren", zegt Geert-Jan Knoops. "Maar het vonnis is heel zuiver. En dat menen we ook, want ze hebben het zo goed onderbouwd. Alleen neemt dat niet weg dat het voor de familie verschrikkelijk is."
Het echtpaar benadrukt dat er volgens alle onderzoeken niks met de Stint aan de hand was. En dat Renzen en Noorlander jarenlang op de uitspraak hebben moeten wachten. "Ze hebben zeven jaar iets vreselijks boven hun hoofd gehad. Dit is geen blij gevoel, het is heel dubbel", zegt Geert-Jan. "Eindelijk is er duidelijkheid: er is geen oorzaak."
Waarom staan ze terecht?
Renzen en Noorlander stonden vrijdag terecht omdat zij ervan verdacht werden een rol te spelen in het dodelijk ongeluk met een Stint, op 20 september 2018. Dat is een soort elektrische bolderkar, waar kinderen in kunnen worden vervoerd. Op 20 september 2018 gebeurde er een dodelijk ongeluk met het voertuig, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. De begeleidster en nog een kindje raakten zwaargewond.
Het heeft jaren geduurd voor de directeuren hun straf te horen kregen. Het onderzoek naar het ongeluk was lang, technisch en ingewikkeld. Met veel heftige emoties voor de nabestaanden, die hun verhaal in de rechtszaal mochten doen. Het OM eiste vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf, met daar bovenop een flinke boete voor de bedrijven van Renzen en Noorlander. De directeuren werden vrijdag vrijgesproken.