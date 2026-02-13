Vrijspraak voor Stint-ondernemers, nabestaanden zijn vol ongeloof

De Stint-ondernemers, Edwin Renzen en Peter Noorlander, hoeven niet de gevangenis in vanwege het ongeluk met de Stint in Oss. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de directeuren met opzet een gevaarlijk product op de markt hebben gebracht. Dit tot groot verdriet van de nabestaanden van de slachtoffers van het ongeluk met de Stint in Oss in 2018.

De uitspraak van de rechter vrijdag is heel juridisch en technisch. Het gaat er volgens de rechter vooral om of het bewezen kan worden dat Renzen en Noorlander opzettelijk een gevaarlijk product op de markt hebben gebracht. En dat kan niet bewezen worden. Dat heeft te maken met de feiten waarvan de directeuren worden verdacht. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte - dus het doen alsof ze keurmerken hebben, om het te laten lijken alsof hun apparaat deugt - maar ook de verdenking van opzet. Kort gezegd: ja, ze hebben gelogen over keurmerken. En ze hebben het in een brief naar de minister laten lijken of het voertuig qua veiligheidsvoorschriften helemaal in orde was. Maar dat ze dat hebben gedaan omdat ze slechte intenties hadden, kan niet worden bewezen. Ze hebben dus valsheid in geschrifte gepleegd, maar daar krijgen ze geen straf voor. Een gevangenisstraf is daarvoor sowieso te zwaar. En zeven jaar na het delict zelf, vindt de rechter een andere straf ook niet meer op zijn plek. Bovendien zijn de veiligheidsrisico's van de Stint volgens de rechter niet aan Renzen en Noorlander te wijten.

Er is geen oorzaak voor het ongeluk gevonden en de gevolgen van het ongeluk kunnen niet in verband worden gebracht met de volgens het OM gevonden schadelijkheden. Hun schuld kan dus niet bewezen worden.

Het Openbaar Ministerie wil hoger beroep aantekenen in de zaak over het dodelijke ongeluk met de Stint. "We zijn zeker van plan in hoger beroep te gaan tegen het in onze ogen teleurstellende vonnis van de rechtbank", zegt een woordvoerder van het OM.