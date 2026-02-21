Deze Brabantse club is hofleverancier van succesvolle shorttrackploeg
Acht gouden medailles pakte TeamNL deze Olympische Winterspelen, waaronder vijf bij het shorttrack. Een groot deel van de succesvolle shorttrackploeg leerde de fijne kneepjes van het vak bij ShortTrack Brabant. Voorzitter Pol van de Rest uit Breda denkt dat het huidige succes kan zorgen voor toekomstige toppers. “De jeugd die wordt geënthousiasmeerd wil zelf ook ooit de Spelen halen.”
Friso Emons uit Tilburg maakte vrijdagavond deel uit van de gouden relay-ploeg. Hij schaatste een periode bij ShortTrack Brabant (STB) en dat bleek de start van een mooie shorttrackcarrière.
Emons is van de huidige selectie niet de enige die zijn eerste stappen richting wereldtop in Brabant zette. Ook de zussen Xandra en Michelle Velzeboer en hun teamgenote Selma Poutsma schaatsten jarenlang bij de vereniging die in Den Bosch werd opgericht door een aantal enthousiaste ouders.
Pol van de Rest is voorzitter van de vereniging met zo'n vijftig leden. Zijn kinderen kozen in 2017 voor shorttrack nadat ze Sjinkie Knegt wereldkampioen zagen worden. “We zien nu door de prestaties van TeamNL dat er veel belangstelling is voor de sport. Iedereen lijkt er ook verstand van te hebben. Bij onze club komen er veel nieuwe aanmeldingen binnen en daar springen we op in met bijvoorbeeld beginnersklasjes. We hopen dat hier de toppers van de toekomst tussen zitten.”
"Er is continu spanning, het is een dun lijntje."
Shorttrack is volgens Arts, die een tijd vicevoorzitter van STB was, een dynamische en onvoorspelbare sport. “Je ziet het deze Olympische Winterspelen ook weer. Er is continu spanning, het is een dun lijntje. De ene keer pak je goud, maar je kunt ook zomaar vallen. Ik heb de wedstrijden op de Spelen in ieder geval met veel spanning bekeken. Regelmatig zat ik op het puntje van mijn stoel.”
De successen van TeamNL zijn volgens Arts heel belangrijk voor de toekomst van de sport. “Er is zoveel aandacht voor shorttrack en er komt ook meer belangstelling van sponsoren. Niet alleen goed voor de sporters, maar ook voor bijvoorbeeld betere banen. En met zo'n hoge snelheden is een goede baanbeveiliging noodzakelijk."