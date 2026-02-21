Deze Brabantse club is hofleverancier van succesvolle shorttrackploeg

Acht gouden medailles pakte TeamNL deze Olympische Winterspelen, waaronder vijf bij het shorttrack. Een groot deel van de succesvolle shorttrackploeg leerde de fijne kneepjes van het vak bij ShortTrack Brabant. Voorzitter Pol van de Rest uit Breda denkt dat het huidige succes kan zorgen voor toekomstige toppers. “De jeugd die wordt geënthousiasmeerd wil zelf ook ooit de Spelen halen.”

Friso Emons uit Tilburg maakte vrijdagavond deel uit van de gouden relay-ploeg . Hij schaatste een periode bij ShortTrack Brabant (STB) en dat bleek de start van een mooie shorttrackcarrière.

Emons is van de huidige selectie niet de enige die zijn eerste stappen richting wereldtop in Brabant zette. Ook de zussen Xandra en Michelle Velzeboer en hun teamgenote Selma Poutsma schaatsten jarenlang bij de vereniging die in Den Bosch werd opgericht door een aantal enthousiaste ouders.

Pol van de Rest is voorzitter van de vereniging met zo'n vijftig leden. Zijn kinderen kozen in 2017 voor shorttrack nadat ze Sjinkie Knegt wereldkampioen zagen worden. “We zien nu door de prestaties van TeamNL dat er veel belangstelling is voor de sport. Iedereen lijkt er ook verstand van te hebben. Bij onze club komen er veel nieuwe aanmeldingen binnen en daar springen we op in met bijvoorbeeld beginnersklasjes. We hopen dat hier de toppers van de toekomst tussen zitten.”