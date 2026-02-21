Reulen (17) schiet NAC naar belangrijke overwinning tegen FC Volendam

Pepijn Reulen was zaterdagavond goud waard voor NAC. De 17-jarige aanvaller uit Dussen kwam tegen FC Volendam als invaller in het veld en schoot in de slotfase zijn ploeg naar een 1-0 overwinning.

NAC-trainer Carl Hoefkens moest het doen zonder de geblesseerden Leo Greiml en Moussa Soumano . Wie wel mocht begonnen, was nieuweling Amine Salama. In een weinig verheffende eerste helft was het de Franse aanvaller die de supporters in het Rat Verlegh Stadion liet juichen. Scheidsrechter Dennis Higler constateerde echter een overtreding en keurde het doelpunt af. Dat kwam hem te staan op een fluitconcert en spreekkoren van de NAC-aanhang.

In de tweede helft was het NAC dat op jacht ging naar de overwinning. Via de ervaren André Ayew en middenvelder Mohamed Nassoh kreeg het goede kansen, maar het vizier stond niet op scherp. Reulen liet in de 87ste minuut wel zien hoe je een doelpunt moet maken. Op aangeven van Raul Paula schoot het grote talent de bal hard tegen de touwen. De 1-0 bleef op het scorebord staan, al was FC Volendam na een fout van doelman Daniel Bielica in de slotminuten nog dicht bij de gelijkmaker.

"Ik heb lang op dit moment gewacht, het is ongelofelijk", zei matchwinner Reulen na afloop tegen ESPN. "Ik besef het nog niet helemaal, weet niet wat er allemaal door me heengaat. Het is vooral genieten."

Na de 0-1 winst vorige wedstrijd tegen Heracles Almelo dus opnieuw drie heel belangrijke punten voor NAC, dat door de winst wat afstand neemt van de onderste twee plaatsen in de Eredivisie. Wel komen nummer zeventien Telstar en hekkensluiter Heracles Almelo zondag nog in actie.