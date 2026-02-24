112-nieuws: Eigenaar (49) uitgebrande bus heeft deze mogelijk zelf in brand gestoken • Automobilist (19) rijdt bijna honderd kilometer per uur te hard in Tilburg

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:56 Eigenaar (49) uitgebrande bus heeft deze mogelijk zelf in brand gestoken De eigenaar van de bus die maandagnacht uitbrandde aan de Churchilllaan in Helmond heeft de bus vermoedelijk zelf in brand gestoken. De 49-jarige Helmonder is kort na de brand in de buurt van de Churchillaan aangehouden. Lees verder

08:13 Automobilist (19) rijdt bijna honderd kilometer per uur te hard in Tilburg Een 19-jarige automobilist uit Tilburg heeft het maandagnacht wel heel bont gemaakt. De bestuurder reed met 144 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg, waar een snelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan. De 19-jarige was niet de enige beginnende bestuurder waar de verkeerspolitie deze nacht druk mee was. Lees verder

08:00 Ongeluk met vier auto's op A4 bij Bergen op Zoom Op de A4 bij Bergen op Zoom-Zuid is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd met vier auto's. De vertraging richting de Belgische grens loopt rond kwart over negen op tot zo'n twintig minuten. Lees verder

07:52 A50 deels afgesloten door ongeluk met vier auto's bij Nistelrode Vier auto's zijn dinsdagochtend op de A50 tussen Nistelrode en Zeeland gebotst. De weg was een tijd lang dicht richting Eindhoven, maar werd rond half negen vrijgegeven. Lees verder