Kinderen willen Grave tonen bij intocht Sinterklaas: 'Beetje spannend'

Grave is gevraagd door omroep NTR om de landelijke intocht van Sinterklaas te organiseren. "We hebben ons niet aangemeld, we hebben niet gelobbyd", zegt burgemeester Marieke Moorman tegen Omroep Brabant. Ondertussen zijn de kinderen van Basisschool De Sprankel enthousiast én zenuwachtig. "Ik vind het vooral leuk omdat Sinterklaas pepernoten en chocolade bij zich heeft", zegt de 7-jarige Kenzo.

De 6-jarige Lieke is vooral blij omdat ze als eerste Sinterklaas kan zien. "Jeeeejjj, ik vind het heel erg leuk. Ik heb er wel zin in, dan krijgen we pepernoten en dan kunnen we zingen voor Sinterklaas." Morris en Boy kunnen niet wachten tot het november is. "Ik kan dan op het Sinterklaasjournaal mijn eigen huis zien. Het is gewoon leuk dat we op televisie komen." Toch is het ook spannend: "Want als er iets gebeurt, kan het ook zijn dat Sinterklaas niet komt."

Hoe reageren de kinderen van groep 3? Vol enthousiasme zingt groep 3 van Basisschool De Sprankel al 'Sinterklaasje kom maar binnen'. Toch zullen ze nog 261 dagen moeten wachten op de landelijke intocht. "Ik vind het fantastisch. Ik dacht jippie toen ik het gisteren hoorde", zegt de 6-jarige Fiene. "Ik woon heel dichtbij, wij kunnen gewoon lopen naar de dijk."

Waarom kiest Sinterklaas voor Grave? Dinsdag werd officieel bekend dat de landelijke intocht in Grave is. "We zijn gevraagd. We hebben ons niet aangemeld, we hebben niet gelobbyd", vertelt Marieke Moorman, burgemeester van Land van Cuijk. "De NTR vroeg aan ons of Grave Sinterklaas wil ontvangen en daar hebben we graag 'ja' op gezegd. Een aantal mensen van het NTR-team kent het stadje al en dan snap ik dat je verkocht bent."

De burgemeester straalt van trots als ze vertelt over de landelijke intocht. "Grave is natuurlijk een prachtig stadje, met een historische binnenstad en een plek aan de Maas waar de Sint heel mooi kan aanmeren. Ik snap de keuze wel. Maar ik vind het vooral fijn voor de kinderen van Grave en het Land van Cuijk."

Wat moet Sinterklaas volgens de kinderen zien?

"Sinterklaas moet zien dat er leuke kinderen zijn, dat het een leuk stadje is en dat het gezellig is", zegt de enthousiaste Fiene. "We moeten nog wel lang wachten, dat is jammer." Lieke weet wel waarom de Sint voor Grave kiest: "Hier wonen allemaal vriendelijke mensen."

"Grave is gewoon een heel leuk, gezellig en knus stadje. Sinterklaas moet vooral al die lieve kinderen zien, want dat zijn er een hele hoop", zegt juf Lize, die het bijzonder vindt dat Sinterklaas aankomt in Grave. "Dit wordt een heel bijzondere tijd. Ook omdat wij bij de intocht een hele mooie rol kunnen spelen. We kunnen optreden, liedjes zingen, dansen. Dat wordt oefenen, maar dat vinden de kinderen heel erg leuk."

Wat kost de landelijke intocht van Sinterklaas?

De intocht kent wel een prijskaartje. "We moeten rekening houden met een half miljoen euro. Dat is voornamelijk voor de veiligheid, verkeer en parkeren. Burgemeesters van vorige intochten geven aan dat dat het meer dan waard is." Een speciaal Sinterklaasteam binnen de gemeente gaat nu beginnen. "We hebben nog negen maanden om ons voor te bereiden."

Grave, een vestingstadje met zo’n 9000 inwoners, wacht een invasie van ouders met kinderen. "We hebben al contact gehad met gemeentes waar eerder de intocht is georganiseerd. Met een goed team en draaiboeken van andere gemeentes gaan we er een hele mooie dag van maken."

De route weet de burgemeester nog niet. "Dat is aan de NTR om dat te bepalen. Ik weet alleen zeker dat de stoomboot op 14 november aankomt op de Loswal in Grave."

Morris gaat elke dag even kijken of de Maas en de kade goed zijn. Want de kinderen in Grave hebben het gevoel dat ze ervoor moeten zorgen dat alles goed gaat komen. "En dat is wel een klein beetje spannend", zeggen Morris en Boy.