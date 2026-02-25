LIVE | De eerste lenteachtige dag • nu al volle terrassen
Het is lente! Oké, nog niet officieel, maar zo voelt het deze woensdag wel. De lucht is strakblauw, het zonnetje schijnt, en misschien wordt het wel de warmste 25 februari ooit. We gaan er met z'n allen dan ook massaal op uit om te genieten van het weer. In dit liveblog delen we de vrolijkste en meest zonnige foto's en verhalen.
Liveblog
'Dit zijn de klappers'
Roy van Barista Café Breda is blij met de eerste lentedag: "Dit zijn de klappers", zegt hij. Officieel mag het terras pas vanaf 1 maart opengesteld worden. “Nu hebben we nog het winterterras. Dan mogen er evenveel tafeltjes buiten staan als we binnen hebben.” Dat zijn er twaalf.
Ooievaars krijgen lentekriebels
Het mooie lenteweer is inspiratie voor een koppel ooievaars in Breda, zag Erald van der Aa. "De vogels zijn al druk met het bouwen van hun nest bovenop een ooievaarspaal", zegt hij.
Hier worden we blij van!
Ijsmakers openen de deuren
Met dit zonnige weer komen ook de ijsmakers in Brabant uit hun winterslaap. Coen Crusio uit Bergen op Zoom opent vandaag weer de deuren in het centrum om de mensen in de zon van een ijsje te kunnen laten genieten. Ook bij collega-ijsmaker Lavinia in Vught ligt de vitrine al vol met ijs.
Lees hier het hele verhaal.
Stuur je foto's in!
Heb jij vrolijke lentefoto's? Stuur ze dan naar [email protected].
De eerste lente voor deze kleintjes
Ook Inger (links) en Annabel zitten op het terras in Breda, met hun kleintjes Isaak (4 maanden) en Alon (7 maanden). "Het is bijna rokjesdag", zegt Inger. Maar zelf een rokje aantrekken? "Ja, dag", lacht ze.
Het is de eerste lente voor Isaak en Alon. “Ze moeten nog wel een beetje wennen aan de zon”, zegt Annabel.
Genieten op het terras
Floor en Mila nemen het ervan. De vriendinnen zijn meteen vanuit school op het terras op de Grote Markt in Breda gaan zitten. Het eerste wijntje is al op, de tweede is onderweg.
Krokussen in de zon
Henk Voermans uit Breda maakte om half negen vanochtend een foto van deze krokussen in het zonnetje. Het was toen al bijna 10 graden.
Halen we een recordtemperatuur?
Het kan zomaar eens de warmste 25 februari ooit worden vandaag. Het record komt uit 2019, toen het in Gilze-Rijen 19,1 graden werd.
Of we daar vandaag overheen gaan is de vraag. Het kan lokaal 19 graden worden.
Overigens kan je je zonnebril de komende week in de aanslag houden, want we blijven in de lenteachtige temperaturen hangen. Morgen wordt het iets minder warm, maar laat de zon zich ook nog zien. Vrijdag en zaterdag is er meer kans op regen maar volgende week loopt de temperatuur op en blijft het overwegend droog en vrij zonnig.