LIVE | De eerste lentedag • mensen genieten op volle terrassen

15:26

Gilze-Rijen is het warmterecord op 25 februari kwijt. In Maastricht werd woensdagmiddag 19,3 graden gemeten. Niet eerder werd het op een plek in Nederland zo warm op 25 februari. Het laatste record stamde uit 2019, toen werd 19,1 graden gemeten in Gilze-Rijen.

In De Bilt is geen sprake van een warmterecord. Daar werd woensdagmiddag 16,4 graden gemeten. In 2019 was het daar 18,3 graden, dat record wordt volgens Weeronline vandaag niet geëvenaard. Daardoor is er geen sprake van een officieel datum-warmterecord.