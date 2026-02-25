LIVE | De eerste officiële lentedag • mensen genieten op volle terrassen
Het is lente! Oké, nog niet officieel, maar zo voelt het deze woensdag wel. De lucht is strakblauw, het zonnetje schijnt, en misschien wordt het wel de warmste 25 februari ooit. We gaan er met z'n allen dan ook massaal op uit om te genieten van het weer. In dit liveblog delen we de vrolijkste en meest zonnige foto's en verhalen.
Liveblog
Warmterecord Gilze-Rijen verbroken
Gilze-Rijen is het warmterecord op 25 februari kwijt. In Maastricht werd woensdagmiddag 19,3 graden gemeten. Niet eerder werd het op een plek in Nederland zo warm op 25 februari. Het laatste record stamde uit 2019, toen werd 19,1 graden gemeten in Gilze-Rijen.
In De Bilt is geen sprake van een warmterecord. Daar werd woensdagmiddag 16,4 graden gemeten. In 2019 was het daar 18,3 graden, dat record wordt volgens Weeronline vandaag niet geëvenaard. Daardoor is er geen sprake van een officieel datum-warmterecord.
Het eerste ijsje van de len... winter
Bij de Bredase ijssalon Toetie Froetie begint de lente ook zachtjesaan. Superdruk is het er nog niet. Een blije Belgische komt naar buiten: “Het eerste ijsje van de lente! Nee, winter!”
Steeds eerder lente
Na het middaguur steeg de temperatuur in De Bilt naar 15,1 graden en daarmee is vandaag de eerste officiële lentedag van het jaar. Die dag komt eerder dan gebruikelijk, want normaal gesproken wordt er op 8 maart op het hoofdstation 15 graden of meer gemeten.
De laatste jaren begint de eerste lentedag steeds eerder. In de periode 1991-2020 was de eerste officiële lentedag op 11 maart en in de periode 1981-2010 op 17 maart. In de jaren tachtig was 22 maart pas gemiddeld de eerste zachte dag van het jaar met een temperatuur van 15 graden of meer.
In 2025 werd de eerste lentedag op 21 februari genoteerd en in 2024 was dat op 15 februari het geval.
Nog één keer genieten
Deze dame van 93 was al weken niet buiten geweest. Samen met een vriendin is ze op weg naar stadspark Valkenberg in Breda. "Na vier longontstekingen kan ik nu eindelijk weer naar buiten", vertelt ze.
Ze geniet er met volle teugen van want ze heeft de beslissing gemaakt om euthanasie te plegen. "Over twee weken ben ik er niet meer. Ik heb een fantastisch leven gehad en ben overal in de wereld geweest. Het is goed geweest zo. Als het kon zou ik mijn leven nog twee keer zo overdoen."
Niet bepaald een hondenleven
Sommige dieren hebben de warmte ook gemist. Stientje, de hond van Dianne, is met de zon op haar snuit heerlijk in dromenland. Een hondenleven is zo slecht nog niet.
Heb jij ook leuke lentefoto's? Stuur ze dan naar [email protected]!
Lunchen in het stadspark
Wendy en Eric hadden dit weekend al rekening gehouden met het lekkere weer. "We hebben een vrije middag", zeggen de twee, en dus zitten ze lekker te lunchen in stadspark Valkenberg. Wijntje erbij, wat wil je nog meer? “We hadden eigenlijk een bootje willen huren om lekker te gaan varen, maar alles is nog gesloten.” De meest verhuurders gaan pas 1 maart of 1 april open.
Ruik de lente!
Als je kan, trek dan vandaag de wandelschoenen aan. Volgens boswachter Frans Kapteijns vliegen de lentegeuren je om de oren en is dit hét moment om een wandeling te maken.
"We ruiken de lente, de frisse aroma's van allerlei soorten planten, maar ook van compost en bodembedekking", vertelt Kapteijns. "Dat krijg je in je neus. Maar ook als mensen voor het eerst weer gras gaan maaien, ruik je dat de lente eraan komt."
Lees hier meer.
Geen wolkje aan de lucht
Don van Dongen uit Teteringen geniet van een dagje verlof vandaag. "Blauwe lucht, nagenoeg geen wind en een lekkere temperatuur voor de tijd van het jaar", zegt hij.
'Dit zijn de klappers'
Roy van Barista Café Breda is blij met de eerste lentedag: "Dit zijn de klappers", zegt hij. Officieel mag het terras pas vanaf 1 maart opengesteld worden. “Nu hebben we nog het winterterras. Dan mogen er evenveel tafeltjes buiten staan als we binnen hebben.” Dat zijn er twaalf.
Ook marktverkoper Han is blij met het zonnetje. Hij heeft de afgelopen weken vaak in de regen gestaan. “Het is winter hè?”, herinnert hij ons nog even. Of het lenteweer goed is voor de verkoop? Hij heeft al wat boeken verkocht en een oude camera voor 12 euro. “Mensen moet kiezen tussen een boek en een biertje.”
Ooievaars krijgen lentekriebels
Het mooie lenteweer is inspiratie voor een koppel ooievaars in Breda, zag Erald van der Aa. "De vogels zijn al druk met het bouwen van hun nest bovenop een ooievaarspaal", zegt hij.
Hier worden we blij van!
Ijsmakers openen de deuren
Met dit zonnige weer komen ook de ijsmakers in Brabant uit hun winterslaap. Coen Crusio uit Bergen op Zoom opent vandaag weer de deuren in het centrum om de mensen in de zon van een ijsje te kunnen laten genieten. Ook bij collega-ijsmaker Lavinia in Vught ligt de vitrine al vol met ijs.
Lees hier het hele verhaal.
Stuur je foto's in!
Heb jij vrolijke lentefoto's? Stuur ze dan naar [email protected].
De eerste lente voor deze kleintjes
Ook Inger (links) en Annabel zitten op het terras in Breda, met hun kleintjes Isaak (4 maanden) en Alon (7 maanden). "Het is bijna rokjesdag", zegt Inger. Maar zelf een rokje aantrekken? "Ja, dag", lacht ze.
Het is de eerste lente voor Isaak en Alon. “Ze moeten nog wel een beetje wennen aan de zon”, zegt Annabel.
Genieten op het terras
Floor en Mila nemen het ervan. De vriendinnen zijn meteen vanuit school op het terras op de Grote Markt in Breda gaan zitten. Het eerste wijntje is al op, de tweede is onderweg.
Krokussen in de zon
Henk Voermans uit Breda maakte om half negen vanochtend een foto van deze krokussen in het zonnetje. Het was toen al bijna 10 graden.
Halen we een recordtemperatuur?
Het kan zomaar eens de warmste 25 februari ooit worden vandaag. Het record komt uit 2019, toen het in Gilze-Rijen 19,1 graden werd.
Of we daar vandaag overheen gaan is de vraag. Het kan lokaal 19 graden worden.
Overigens kan je je zonnebril de komende week in de aanslag houden, want we blijven in de lenteachtige temperaturen hangen. Morgen wordt het iets minder warm, maar laat de zon zich ook nog zien. Vrijdag en zaterdag is er meer kans op regen maar volgende week loopt de temperatuur op en blijft het overwegend droog en vrij zonnig.