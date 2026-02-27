Meester Wesley definitief jarenlang in cel: OM en advocaat niet in beroep

Klassenassistent Wesley W. uit Helmond moet definitief acht jaar de cel in voor het misbruiken van twintig jonge kinderen. Ook krijgt de 26-jarige Helmonder tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie (OM) en de advocaat van de ontslagen klassenhulp gaan niet in beroep. "Op deze manier kan het voor iedereen worden afgesloten", laat zijn raadsvrouw weten.

Twee weken geleden besloot de rechtbank in Den Bosch dat de klassenassistent acht jaar celstraf verdient en daarnaast nog tbs met dwangverpleging krijgt. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist in deze Helmondse misbruikzaak.

15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist Zijn slachtoffers waren tussen de twee en tien jaar oud. Daarnaast had hij op mobieltjes, laptop en een externe schijf 7000 foto's en 15.000 video's met kinderporno die niet door hemzelf zijn gemaakt.

W. misbruikte in totaal twintig jonge slachtoffers . Dat deed hij op kindcentrum Mondomijn in Helmond waar hij werkte, én op zijn oppasadressen. Ook maakte hij foto's en filmpjes als hij aan de kinderen zat.

'Straf is te laag'

Toch gaat het OM niet in beroep tegen de uitspraak. "We zijn van oordeel dat de opgelegde acht jaar gevangenisstraf te laag is en geen recht doet aan wat de kinderen is aangedaan. Tegelijkertijd nemen we de wens van het merendeel van de betrokken ouders om geen hoger beroep in te stellen serieus. Daar is dan ook gehoor aan gegeven", aldus een woordvoerder van het OM.

Ook Wesley W. accepteert het vonnis. "Mijn client legt zich neer bij deze straf. Hij hoopt dat het op deze manier voor iedereen kan worden afgesloten."

'Hoop dat we het kunnen afsluiten'

Ouders van de slachtoffers waren na uitspraak boos, maar vooral teleurgesteld over de fors lagere straf. Direct na afloop liet een vader van een van de misbruikte meisjes al weten te hopen dat er geen hoger beroep komt.

"Ik vind de straf ook te laag, maar het heeft geen meerwaarde om voor misschien nog twee jaar extra het hele circus weer opnieuw te beginnen. Dan beleven we alles weer opnieuw. Ik hoop dat we het nu kunnen afsluiten", vertelde hij twee weken geleden.

W. is onderzocht door een psycholoog en een psychiater en die zagen diverse stoornissen, zo onderbouwde de rechtbank twee weken geleden de uitspraak. De Helmonder bekende het misbruik vrij snel, op het misbruik van één van de slachtoffers na. Dat alles heeft ook meegewogen in de straf van de rechtbank. Volgens de rechter is W. verminderd toerekeningsvatbaar. Dat alles is meegenomen bij het bepalen van de uiteindelijke straf.