Jumbo boekt 33 miljoen euro winst in een uitdagende markt

De winst van supermarktketen Jumbo uit Veghel is in 2025 opnieuw gestegen. De keten maakte vorig jaar 33 miljoen euro winst. Dat is meer dan de 28 miljoen euro van een jaar eerder. Dit blijkt uit het jaarverslag waarmee de supermarktketen donderdag naar buiten kwam.

Denk aan de lege schappen, enorme diefstallen, reorganisatie en de tabaksverkoop die in juni 2024 stopte. Het hielp ook niet mee dat 2025 vooral in het teken stond van de rechtszaak, en veroordeling , van voormalig topman Frits van Eerd voor witwassen . Toch is de supermarktketen erin geslaagd om ook in 2025 winst te maken.

De 33 miljoen is minder dan toenmalig CEO Ton van Veen had verwacht in 2025. Zo vertelde hij eerder in een interview met RetailTrends dat 100 miljoen euro winst haalbaar was. Dat is de keten alleen niet gelukt. Desondanks lijkt Jumbo tevreden te zijn met de cijfers. En dat is niet heel gek, want de afgelopen jaren waren niet bepaald makkelijk voor de supermarktketen.

De totale omzet van Jumbo kwam uit op ongeveer 10,64 miljard euro, zo blijkt uit de cijfers, een stijging vergeleken met het voorgaande jaar. Jumbo weet deze groei te combineren met een stabiel marktaandeel van bijna 20 procent in Nederland.

Scherpe aanbiedingen

Volgens Jumbo heeft de keten de positieve resultaten weten te bereiken door in te spelen op veranderend klantgedrag. Zo kiezen klanten bijvoorbeeld steeds vaker voor huismerken en aanbiedingen.

Jumbo reageerde hierop met een aangepaste commerciële strategie die dagelijkse lage prijzen combineert met scherpe acties. Dat zorgde ervoor dat het aantal klanten toenam en de klanttevredenheid steeg.

Ook werd er flink geïnvesteerd in het verbouwen van supermarkten en kwamen er dertien winkels bij ons land. In totaal heeft Jumbo nu 688 winkels in Nederland.

Vol vertrouwen

In het jaarverslag blikt Jumbo ook vooruit op 2026. De supermarktketen kijkt vol vertrouwen naar dit jaar met Jesper Højer als CEO: "Ik zie volop kansen om samen met alle collega's, ondernemers en partners Jumbo verder te laten groeien in de Nederlandse en Belgische markt en nog meer klanten voor Jumbo te winnen. Met nieuwe energie zijn we het jaar gestart en bouwen we voort op de aangescherpte strategie."