OM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in Stint-zaak: 'Niet mee eens'

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van de rechtbank in de Stintzaak. Dat maakte het OM vrijdagochtend bekend. Eerder deze maand sprak de rechtbank in Den Bosch de twee Stint-ondernemers, Edwin Renzen en Peter Noorlander, vrij.

Het OM geeft aan zich niet te kunnen vinden in de overwegingen en de conclusies van de rechtbank. Daarom zal de zaak aan het Hof worden voorgelegd. Vrijgesproken

De rechtbank in Den Bosch deed twee weken geleden uitspraak in de zaak. Allebei de Stint-ondernemers werden vrijgesproken van het feit dat ze een schadelijk product op de markt hebben gebracht en dat daardoor het ongeluk is gebeurd. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de directeuren met opzet een gevaarlijk product op de markt hebben gebracht. De nabestaanden van de slachtoffers van het ongeluk met de Stint reageerden na de uitspraak vol ongeloof.

Wat gebeurde er in 2018?

Het Stint-ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang in Oss. De elektrische bolderkar, waarin vijf kinderen werden vervoerd, werd geschept door een trein. Dana (8), Liva (4), Fleur (6) en Kris (4) kwamen om het leven, hun begeleidster en één ander kind raakten zwaargewond. Het ongeluk liet diepe littekens achter bij de betrokken gezinnen. De centrale vraag in deze rechtszaak was of de Stint wel veilig genoeg was en of de producenten wel volgens de regels gewerkt hebben. Het OM eiste vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf tegen de directeuren van de Stint, Edwin Renzen en Peter Noorlander, en forse boetes voor hun bedrijven. Volgens het OM zijn de gebreken aan de Stint de oorzaak van het ongeluk. De elektrische bolderkar zou niet beschikken over een noodstopvoorziening, de remmen werkten onvoldoende en er waren andere technische tekortkomingen die het risico op een ongeluk vergrootten. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep wordt behandeld, dat kan een jaar of langer duren.

