Carnavalslied Lanterfantje terug op YouTube na gedoe met Henk Temmink

Vandaag om 15:18 • Aangepast vandaag om 16:19
Henk Temming (links), Thomas van Groningen van Lanterfantje (midden) en Henk Westbroek (rechts).
Het nummer Carnaval, Wie Viert Het Niet?! van Lanterfantje en Henk Westbroek is weer terug op YouTube. Dat schrijft Westbroek, die vrijdag zijn 74e verjaardag viert, op X.

"Sinterklaas wie kent h….., herstel Carnaval wie viert het niet is teruggeplaatst - dus weer te horen en zien - op YouTube. Een onverwacht en verrassend verjaardagscadeau", aldus de jarige job.

Henk Temming, die ruim veertig jaar geleden samen met Westbroek het nummer Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet? schreef, had de carnavalstrack eerder van YouTube en Spotify laten verwijderen.

Niet op Spotify
Temming was het niet eens met de carnavalsversie van het sinterklaasnummer en liet het daarom weghalen. Op Spotify is het nummer nog steeds niet te beluisteren.

