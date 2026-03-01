112-nieuws: Snelheidsmeter politie tikt bijna de 190 aan, man moet rijbewijs inleveren • Man (19) veroorzaakt ongeluk in een poging te ontkomen aan de politie

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08:15 Snelheidsmeter politie tikt bijna de 190 aan, man moet rijbewijs inleveren Een bestuurder heeft zaterdagnacht bij Vught het gaspedaal wel erg ver ingetrapt. De snelheidsmeter van de politie sloeg uit naar 188 kilometer per uur. Na correctie nog altijd 182 kilometer per uur, waar 100 kilometer is toegestaan. Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen. Ook is hij aangemeld voor een cursus rijvaardigheid bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) Lees verder

07:05 Man (19) veroorzaakt ongeluk in een poging te ontkomen aan de politie Een automobilist (19) uit Helmond heeft zaterdagavond in Eindhoven een ongeluk veroorzaakt terwijl hij probeerde te ontkomen aan de politie. Op de Beukenlaan wilden agenten de man controleren, maar nog voordat ze hem een stopteken konden geven, ging hij er vandoor. Op de kruising met de Strijpsestraat reed hij vervolgens door rood en botste hij op twee andere auto's. Lees verder

06:42 Twee auto's botsen op de N65 bij Vught Twee auto's zijn zaterdagavond op de N65 bij Vught op elkaar gebotst. Bij het ongeluk dat rond half elf gebeurde, raakte niemand gewond. Wel raakten de twee auto's flink beschadigd. Lees verder