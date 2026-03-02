Gemeente en politie waren bekend met bewoner van flat in Bergen op Zoom

Het appartement van de bewoner die verdacht wordt van brandstichting in zijn flat aan de Heiningen in Bergen op Zoom was onlangs voor drie maanden gesloten, zegt burgemeester Margo Mulder tegen Omroep Brabant. De bewoner raakte maandag zwaargewond bij de flatbrand.

De brand brak vanochtend rond half tien uit in een appartement op de vierde etage van de zogenoemde Heiningen-flats. Flatbewoners werden geëvacueerd en zagen de bewoner schreeuwend op zijn balkon staan. Hij gooide dingen naar beneden en was in paniek.

Volgens meerdere flatbewoners zorgde de man al langere tijd voor overlast. Zo zou hij maandag nog ruiten van zijn appartement hebben ingeslagen. "Het lag overal vol met glas, op het balkon en beneden onderaan de flat", zegt een van de bewoners. "We hebben al meerdere keren over hem geklaagd omdat hij overlast veroorzaakt. We wisten dat het een keer mis zou gaan."

De politie bevestigt dat ze meerdere keren naar het appartement is gekomen, onder andere vorige week. Waarom precies, wil de politie niet zeggen. Burgemeester Mulder zegt dat het appartement onlangs nog voor drie maanden gesloten is geweest, maar ook hierbij is onduidelijk waarom precies.