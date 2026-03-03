Tot 15 jaar cel voor aanslag in Nieuwkuijk waarbij vrouw onderbeen verloor

De drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de gruwelijke aanslag met een lawinepijl in Nieuwkuijk in 2024 moeten jaren de cel in. Othman H. (32) uit Den Bosch kreeg met vijftien jaar de hoogste straf van de rechtbank in Den Bosch. Max V. (57) uit Rosmalen kreeg twaalf jaar cel en Gerrit de J. (34) uit Den Bosch kreeg acht jaar cel, maar geen tbs met dwangverpleging, zoals was geëist.

De rechtbank houdt alle mannen verantwoordelijk voor de enorme explosie waarbij de vrouw des huizes een onderbeen verloor. "Ieder voor zich heeft besloten door te gaan met de aanslag en niemand heeft iets gedaan om letsel of schade te voorkomen", zo oordeelde de rechtbank. "Elk van de drie mannen had tijd genoeg om over de gevolgen na te denken en elke verdachte had zich terug kunnen trekken. Maar dat hebben ze niet gedaan." In een rolstoel

Bij de aanslag in november 2024 op een huis in de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk verloor een vrouw haar onderbeen en werd het huis van het gezin deels verwoest. Door de enorme explosie werd de voordeur vernield en sloegen stukken hout haar onderbeen weg. Haar andere been raakte zo zwaar beschadigd dat ze dat nauwelijks meer kan gebruiken, waardoor ze in de praktijk eigenlijk altijd in een rolstoel zit.

De officier van justitie kon er tijdens de zitting niet over uit welke hoge prijs de vrouw en haar gezin hebben moeten betalen voor een aanslag die eigenlijk bedoeld was voor de buren. Volgens justitie kon Othman H. (32) het niet verkroppen dat zijn ex, met wie hij een dochtertje heeft, een nieuwe relatie heeft. Die relatie was met de buurjongen van de getroffen familie. De rechtbank ziet daar echter geen bewijs voor, omdat Othman H. ontkent en dus ook niets zegt over een mogelijk motief. Het explosief

Othman H. vroeg zijn kennis Max V. (57) uit Rosmalen om een explosief voor de deur van een huis in Nieuwkuijk af te steken, maar toen V. het explosief zag, weigerde hij. Omdat hij zich wel onder druk gezet voelde door Othman H., regelde hij een andere uitvoerder. Dat werd Gerrit de J. (34) uit Den Bosch. Vanwege zijn zwakbegaafdheid en drugsverslaving was De J. makkelijk over te halen om voor 300 euro en wat drugs het explosief af te steken. Hij legde het explosief alleen niet bij de juiste deur, maar bij de buren. Wat voor explosief het precies was, weet niemand met zekerheid. Maar het projectiel was groot en bevatte zeker honderd tot wel honderden grammen flitspoeder. Vier tot misschien wel twaalf of zestien keer sterker dan een Cobra 6. De gevolgen waren dan ook enorm en het was aan de recente verbouwing van het huis te danken dat er geen doden zijn gevallen.

De slachtoffers

Vader, moeder en zoon kwamen af op de zestien seconden durende fluittoon die voorafging aan de explosie. Zij stonden met z’n drieën in de gang, maar dankzij het zware, nieuwe glas naast de voordeur raakten vader en zoon niet gewond. De vader liep wel een zware gehoorbeschadiging op. Doordat de vader de benen van de moeder snel afbond met riemen overleefde zij de aanslag. Ze werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht waar haar onderbeen werd geamputeerd. Na zes maanden revalideren was de vrouw pas weer thuis. Poging tot moord

Volgens de rechtbank heeft Gerrit de J. het explosief aangestoken, maar zijn alle mannen even schuldig. Zij hadden zich terug kunnen trekken, maar gingen juist door met de uitvoering van hun plan. Ze hebben alle drie de kans aanvaard dat er doden hadden kunnen vallen bij deze explosie. "Ze hadden het explosief met honderden grammen flitspoeder lang in hun bezit en hadden kunnen afwegen hoe zwaar de explosie zou zijn", oordeelt de rechtbank. Volgens de rechtbank is poging tot moord bewezen. Tien dagen voor de explosie, op 16 november 2024, gingen ze de omgeving al verkennen De uitspraak

Tegen Othman H. was zestien jaar cel geëist, maar de rechtbank legde vijftien jaar cel op. Max V. kreeg met twaalf jaar dezelfde straf als geëist. Gerrit de J. kreeg acht jaar cel, maar geen tbs. Volgens de rechtbank is zo’n zware maatregel niet nodig voor de man met een verstandelijke beperking en een drugsverslaving. Hij wordt na zijn celstraf onder toezicht geplaatst. Dan wordt bekeken welke behandeling of begeleiding hij nodig heeft. De rechtbank zag dat Gerrit de J. het meeste medeleven toonde. In een gesprek met zijn oma beloofde hij alles op te biechten en de andere mannen aan te geven. Max V. ontkende eerst alles, maar verklaarde later open en uitgebreid, ook al lijkt hij volgens de rechtbank nog steeds niet helemaal te beseffen welke grote rol hij heeft gespeeld. Desondanks toonde hij wel medeleven. Over Othman H. was de rechtbank niet te spreken. Hij nam geen enkele verantwoordelijkheid. Hij zette anderen in om zijn doel te bereiken en kwam na maanden zwijgen met het verhaal dat de moeder van zijn ex achter de aanslag zat. Hij maakte een verongelijkte indruk tijdens de rechtszaak en toonde geen medeleven, aldus de rechtbank. Luister hieronder de podcast van deze zaak:

