RKC Waalwijk haalt grote naam en dat is zeker niet voor het eerst
RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Surinaams international Jean-Paul Boëtius (31). Dat heeft de club woensdag bekendgemaakt. Het is zeker niet de eerste keer dat de Waalwijkers een speler vastleggen met een rijke carrière.
Van Khalid Boulahrouz, Giovanni van Bronckhorst, Thomas Vermaelen tot Jan Vertonghen: allemaal spelers die bij RKC Waalwijk een belangrijke stap zetten richting de top. Maar de club staat er ook om bekend ervaren spelers of voetballers met een 'krasje' een nieuwe kans te geven. In Waalwijk krijgen ze de tijd en rust om zich weer in de kijker te spelen.
Recente voorbeelden van oud-internationals die in Waalwijk een contract kregen, zijn onder andere Jeffrey Bruma en Vurnon Anita. Dat doen de Waalwijkers nu met Boëtius, oud-speler van onder andere Feyenoord en Hertha BSC.
Het zat hem zeker niet mee in zijn leven, want in 2022 werd er teelbalkanker ontdekt. Hij overwon de ziekte, maar in 2024 werden er uitzaaiingen gevonden. Ook dit keer won hij de strijd en Böetius gaf zijn voetbalcarrière niet op.
De aanvaller kreeg de kans bij het SV Darmstadt 98 en werd opgeroepen voor het Surinaamse elftal. Het WK is zijn hoofddoel, maar vanwege een gebrek aan speeltijd koos hij voor RKC Waalwijk.
"Bijdrage leveren aan de ambitie van de club."
"Het zal voor sommige mensen ongetwijfeld verrassend zijn dat ik deze keuze maak, maar mijn management had al langer contact met deze club en nu kwam alles samen, waardoor we elkaar kunnen helpen", zegt de aanvaller.
"Enerzijds wil ik dolgraag naar het WK met Suriname en mezelf opnieuw laten zien in Nederland, anderzijds ben ik zeer gemotiveerd om mijn bijdrage te leveren aan de ambitie van de club om een serieuze rol van betekenis te gaan spelen in de play-offs om promotie naar de Eredivisie."
In de huidige selectie zitten nog meer spelers die in Waalwijk de liefde voor voetbal terugvonden. Zo speelde Juan Familia-Castillo bij clubs als Ajax, Chelsea en AZ, maar na een periode zonder club klopte RKC Waalwijk op de deur.
Broodje kroket
En wat te denken van Michiel Kramer, die inmiddels voor het vijfde jaar in Waalwijk voetbalt. De spits viel in zijn loopbaan niet alleen op door het maken van doelpunten, maar ook door randzaken.
Zo at hij in de rust van een wedstrijd van Feyenoord een broodje kroket en dat leverde hem een boete op en hij werd uit de selectie gezet.
Een ander recent voorbeeld van een speler met een krasje in Waalwijkse dienst, is bijvoorbeeld Zakaria Bakkali. Ooit bij PSV een heel groot talent, maar uiteindelijk via Valencia, Deportivo de La Coruña en Anderlecht terechtgekomen bij RKC.
Wellicht de grootste verrassing van de laatste jaren was de komst van Mohamed Ihattaren. Na zijn vertrek bij PSV en mislukte avonturen bij onder andere Ajax, Juventus, Sampdoria en Slavia Praag durfde RKC Waalwijk het wel aan met de middenvelder. In Waalwijk bloeide hij weer op en vertrok hij na de degradatie naar Eredivisionist Fortuna Sittard.