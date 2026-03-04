RKC Waalwijk haalt grote naam en dat is zeker niet voor het eerst

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Surinaams international Jean-Paul Boëtius (31). Dat heeft de club woensdag bekendgemaakt. Het is zeker niet de eerste keer dat de Waalwijkers een speler vastleggen met een rijke carrière.

Van Khalid Boulahrouz, Giovanni van Bronckhorst, Thomas Vermaelen tot Jan Vertonghen: allemaal spelers die bij RKC Waalwijk een belangrijke stap zetten richting de top. Maar de club staat er ook om bekend ervaren spelers of voetballers met een 'krasje' een nieuwe kans te geven. In Waalwijk krijgen ze de tijd en rust om zich weer in de kijker te spelen.

Recente voorbeelden van oud-internationals die in Waalwijk een contract kregen, zijn onder andere Jeffrey Bruma en Vurnon Anita. Dat doen de Waalwijkers nu met Boëtius, oud-speler van onder andere Feyenoord en Hertha BSC.

Het zat hem zeker niet mee in zijn leven, want in 2022 werd er teelbalkanker ontdekt. Hij overwon de ziekte, maar in 2024 werden er uitzaaiingen gevonden. Ook dit keer won hij de strijd en Böetius gaf zijn voetbalcarrière niet op.

De aanvaller kreeg de kans bij het SV Darmstadt 98 en werd opgeroepen voor het Surinaamse elftal. Het WK is zijn hoofddoel, maar vanwege een gebrek aan speeltijd koos hij voor RKC Waalwijk.