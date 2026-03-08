Hond maakte Ton wakker tijdens grote brand: 'Hij heeft mijn leven gered'

Ton van der Bruggen uit Vught ligt zaterdagnacht rustig te slapen als zijn hond Sirius opeens op hem springt. Hij begint te blaffen. Als Ton op de klok wil kijken, merkt hij dat hij bijna niks meer kan zien. Zijn hele slaapkamer staat vol rook door de grote brand bij de shoarmatent even verderop. "Sirius heeft mijn leven gered."

Sirius mag wel op de bovenetage komen, maar op bed mag niet. Ton is dan ook verbaasd als de hond opeens bovenop hem staat te springen. Maar de ochtend na de brand is hij heel dankbaar. "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik hier nog sta omdat de hond me wakker heeft gemaakt." Ton gaat 's nachts meteen zijn bed uit. Hij pakt zijn kleren en gaat op de tast de trap af. "Ik kon echt bijna niks meer zien, zoveel rook hing er overal. Ik heb mijn telefoon, portemonnee en de hondenriem gepakt en ben naar buiten gegaan."

"Het was onbeschrijfelijk, het ging niet normaal snel."

En zo staat hij ineens om half vier in zijn onderbroek op straat. "Ik heb me buiten snel omgekleed. Toen zag ik de blauwe lichten van de brandweer al aankomen. Ik was in en in gelukkig dat de hulp nabij was."

Hij ziet de vlammen uit het dak van de shoarmatent slaan. "Het was onbeschrijfelijk, het ging niet normaal snel. De rook gaat nog wel, maar als je die vlammen ziet, dan wordt het heel eng." Ton kan niet veel meer doen dan de hele nacht op straat rondlopen. Stichting Salvage biedt hem wel nog een plekje in een hotel aan. Sirius zou dan naar een pension gaan, maar daar wil Ton niks van weten. "Die moest gewoon bij mij blijven."

"Ik vind het heel erg voor de eigenaren van de shoarmazaak."

Zijn huis raakte uiteindelijk niet beschadigd: het stinkt er door de rook alleen nog enorm. Ook buurtbewoner Nicoline Hendriks bleef een boel ellende bespaard. "We hebben geen last van schade of rook. Onze buren helaas wel. Hun vloer is beschadigd en ze hebben waterschade." Ze heeft de halve nacht met haar buren in de woonkamer gezeten. "Ze moesten hun huis uit, dan doe je dat. Ik vind het ook heel erg voor de eigenaren van de shoarmazaak. Ze zitten hier al jaren en zorgen netjes voor de zaak en de omgeving. Dit gun je niemand." Overbuurman Jan Vissers, die vooral vanuit zijn huis naar de brand heeft gekeken, sluit zich daarbij aan. "Die mensen werken altijd keihard. Dit is heel triest en echt pech."