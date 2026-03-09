Aanslag met molotovcocktail op sushizaak, eigenaresse reageert emotioneel
Een steen door de ruit en vervolgens een molotovcocktail die naar binnen wordt gegooid. Dat is te zien op beelden van de aanslag bij Mesi Sushi aan de Kruisstraat in Eindhoven. De eigenaresse laat met tranen in haar ogen de beelden zien. "Ik was pas dertien minuten weg toen het hier gebeurde." Deze aanslag komt in een lang rijtje van overlast in de Eindhovense straat.
Ontredderd staat de eigenaresse in haar sushizaak aan de Kruisstraat in Eindhoven. In de nacht van zondag op maandag vond er een aanslag plaats. In de vroege ochtend zijn de scherven al opgeruimd en de ramen dichtgetimmerd. Wat overblijft is een zwartgeblakerde voorgevel.
Dader staat op beeld
"Om kwart over twee vannacht deed ik de deur hier op slot", begint de eigenaresse van Mesi Sushi. "Ik pak mijn auto hierachter en meteen daarna belt mijn dochter, die hierboven woont. Ze vertelt dat er een harde 'boem' was en dat er brand is." De eigenaresse gaat meteen terug naar haar zaak en belt 112. "Ik was pas dertien minuten weg toen het gebeurde", zegt ze verbijsterd.
Op bewakingsbeelden is een man met zwarte kleding en capuchon te zien. Hij loopt langs de sushizaak, gooit een steen door de ruit en steekt vervolgens een fles in brand en gooit die naar binnen. Een paar seconden later is er binnen een enorme steekvlam te zien en staat de voorkant van de zaak in brand.
De man rent ondertussen door de Kruisstraat richting de Woenselse Markt. Volgens de politie is de man in de Verwerstraat in een donkergekleurde kleine auto gestapt.
"Ik heb echt geen idee wie dit heeft gedaan en waarom", zegt de eigenaresse, die zo’n vier en een half jaar met haar zaak in de Kruisstraat zit. "Ik snap het echt niet. Het is echt een gevaarlijke straat." Buurtbewoners en andere ondernemers spreken ook over een gevaarlijke en onrustige straat.
Boze reacties
Winkels die beschoten worden, brandstichtingen, invallen van politie en een mislukte aanslag met explosieven. Het is een kleine opsomming van jarenlange criminaliteit en overlast in de Kruisstraat in Eindhoven. De gemeente, politie, justitie en de Belastingdienst werken daarom samen in 'Project Aurora'. Ze proberen criminele netwerken op te sporen en te bestrijden en de aantrekkingskracht te doorbreken die het gebied heeft op criminelen.
Volgens een Spanjaard, die tegenover de sushizaak woont, is het gevaarlijk op straat in de Kruisstraat. "Het is hier chaotisch, het draait om drugs en de criminele wereld", vertelt hij. "Er zijn altijd ruzies, er is lawaai en er wordt geschreeuwd. Het is hier niet veilig." Volgens hem zitten er horecazaken in de straat 'waar nooit iemand zit' en 'waar ze gek opkijken als je eten wilt bestellen'. "Ik woon hier nog maar net, maar ik wil hier zo snel mogelijk weg."
Verschillende ondernemers zijn boos. "De naam van deze straat gaat eraan", vertelt de eigenaar van een meubelzaak. "Er zitten ook goede ondernemers en er gebeuren ook goede dingen. Ik ben te boos om te reageren."
Reactie Politie
"Het gebied rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven is divers aan culturen, levensstijlen en ondernemerschap", schrijft de politie. "Aan het versterken van de mooie kanten van dit gebied wordt hard gewerkt. Dat gebeurt als onderdeel van Pact Woensel Zuid. Eén van de ambities is dat mensen zich op de Woenselse Markt en Kruisstraat fijn en veilig voelen, thuis en op straat." Volgens de politie wordt dat gedaan door onder andere verkeersoverlast en zwerfafval aan te pakken.
"Tegelijkertijd is er op de Woenselse Markt en Kruisstraat ook al langer sprake van criminaliteit, overlast en openbare ordeverstoringen." Met het 'Project Aurora' proberen ze dat aan te pakken. "Maar we willen ook voorkomen dat de criminaliteit en overlast zich in zijn geheel verplaatsen naar een ander gebied in de stad. Op die manier maken we ruimte voor verbetering van het gebied en dragen we bij aan een fijne en veilige buurt."
De gemeente Eindhoven heeft maandagmiddag nog niet gereageerd op de onrust in de Kruisstraat.