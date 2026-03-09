Dit ging er mis bij ontspoorde trein: wissel mogelijk verkeerd gezet
Een ontspoorde werktrein bij Vught zorgt al dagenlang voor flinke hinder tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het gaat mis bij een wissel, zo is te lezen in het logboek van ProRail. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat de treindienstleider de wissel mogelijk verkeerd heeft gezet, waardoor de werktrein kon ontsporen. De problemen houden ondertussen aan: een cruciaal onderdeel mist en dat kan pas dinsdagmiddag geleverd worden.
'Veel hinder', tegenvallers en een werktrein die met veel moeite terug op het spoor wordt gezet. Het is allemaal terug te lezen in interne documenten van ProRail die in handen zijn van Omroep Brabant. Hieronder een reconstructie van de dagen vol hinder.
Werkzaamheden aan het spoor
ProRail werkt van zaterdag 7 maart tot maandag 9 maart aan vernieuwing van het spoor tussen Boxtel en Vught. Dwarsliggers en het grind rondom het spoor worden vervangen. "Deze werkzaamheden verbeteren de betrouwbaarheid van het spoor en zorgen ervoor dat treinen veilig en comfortabel kunnen blijven rijden", schrijft ProRail. Tijdens de werkzaamheden werd een lange werktrein ingezet. En met die werktrein gaat het mis.
Nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 maart, 03:28 uur – Eerste melding
Een werktrein op het spoor van Den Bosch naar Tilburg ontspoort aan de Margrietlaan in Vught. Binnen enkele minuten is duidelijk dat er geen slachtoffers zijn en dat treinverkeer tussen Den Bosch, Tilburg en Boxtel onmogelijk is. "Het gaat om een werktrein met vijf assen die naast het spoor staat", staat in de rapporten van ProRail.
03:43 uur – Ontsporing is in een wissel
De Inspectie voor Leefomgeving en Transport wil contact met de Algemeen Leider ter plekke. De trein blijkt ontspoort te zijn in een wissel. Op dat moment is nog onduidelijk hoe groot de schade is en wat er nodig is om het incident op te lossen.
04:21 uur – Bussen worden besteld
Twintig bussen worden besteld om reizigers zaterdag tussen Tilburg en Den Bosch te vervoeren. Negen bussen worden rond 06:00 uur bevestigd. Ondertussen worden treinen uit de dienstregeling gehaald omdat ze niet verder kunnen dan Tilburg en Eindhoven.
04:30 uur – Langdurige storing
Er wordt gesproken over een hinderklasse 2 storing, wat duidt op veel hinder: 680 tot 2399 minuten vertraging, maximaal tot zondagavond. Al snel wordt duidelijk dat zaterdag geen treinen meer zullen rijden rondom Vught.
07:33 uur – Bussen gaan rijden
Busdienst tussen Tilburg en Den Bosch mag worden gecommuniceerd; er zijn inmiddels 'voldoende' bussen beschikbaar.
08:08 uur – Wachten op enorme kraan
De verwachting wordt bijgesteld: tot en met zondagavond rijden er geen treinen rondom Vught. Bijna vijf uur na de ontsporing wordt duidelijk dat het hele weekend nodig is om alles te herstellen. Ondertussen wordt gewacht op een enorme mammoetkraan.
10:40 uur – Toestemming nodig voor kraan
Er wordt een plan gemaakt om de trein weer terug op het spoor te zetten. Hiervoor is echter nog formele toestemming nodig van de projectaannemer om de kranen op het terrein te mogen inzetten. Volgens het logboek kan de inzet van de kranen pas zaterdagavond of zondagochtend plaatsvinden.
14:40 uur – Ontsporing mogelijk menselijke fout
Er wordt onderzoek gedaan aan de stellerkast, een ‘wisselsteller’ waarmee de wissels bediend worden. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat de treindienstleider de wissel mogelijk verkeerd heeft gezet, waardoor de werktrein kon ontsporen. ProRail bevestigt dat dit onderdeel is van het onderzoek naar het incident.
19:11 uur – Zondag werktrein terug op het spoor
Zaterdagavond worden de voorbereidingen getroffen om de werktrein weer op het spoor te hijsen. Zondagochtend om 07:00 uur kunnen de werkzaamheden beginnen. Het hersporen wordt rond 13:00 uur verwacht, waarna gestart kan worden met herstel van het spoor.
21:22 uur – Schade nog niet bekeken
De schade aan het spoor is nog onduidelijk en kan pas rond zondagmiddag worden bekeken. De inspectie duurt ongeveer twee uur. Daarna moeten nog onderdelen besteld worden.
Zondag 8 maart 08:14 uur – Het volgende probleem
Een deel van de trein staat weer op het spoor, maar de trein moet eerst 'gebroken' worden. Als de trein niet zelfstandig kan wegkomen, is 24 uur nodig om het transport voor de kapotte werktrein gereed te maken.
11:21 uur – Goed en slecht nieuws
De trein kan gedemonteerd worden en vervolgens weer gemonteerd als hij op het spoor staat. De werktrein kan dus zelfstandig weer weg. Maar het duurt toch langer: "nog enkele uren", staat in het logboek.
15:01 uur – Trein kan in de nacht weg
De werktrein staat, met één afgekeurde as, terug op het spoor. Met maximaal vijftig kilometer per uur mag hij weggesleept worden naar Arnhem. Prorail wil dit pas vanaf 23:00 uur doen vanwege de lage snelheid. Daarna kan het herstel van het spoor beginnen.
Nu de trein van het spoor is, blijkt dat meerdere onderdelen van het spoor beschadigd zijn. Delen van de wissel raakten bij de ontsporing kapot en ook de bovenleiding moet weer worden opgebouwd.
17:57 uur – Problemen rondom Vught duren langer
Duidelijk wordt dat ook maandag geen treinen rondom Vught mogelijk zijn. "Personeel, materialen en middelen worden verzameld, zodat vanavond om 23:00 uur gestart kan worden met de herstelwerkzaamheden."
Maandag 9 maart 16:06 uur – Cruciaal onderdeel mist
Er dient zich opnieuw een probleem aan: een cruciaal onderdeel, de zogenoemde tongoor waardoor een wissel kan bewegen, kan pas op zijn vroegst dinsdagochtend geleverd worden. De wissel kan nu alleen in één stand gezet worden. Hierdoor gaan dinsdag de treinen tussen Den Bosch en Eindhoven weer rijden. Tussen Den Bosch en Tilburg is de hoop nu woensdagochtend. Het herstel van de wissel staat gepland in de nacht van dinsdag op woensdag.
Het is overigens niet de eerste keer dat er ellende is rondom werkzaamheden op het spoor bij Vught. In oktober ging het mis bij het aansluiten van de bovenleiding bij het tijdelijke spoor in Vught.