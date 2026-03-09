Dit ging er mis bij ontspoorde trein: wissel mogelijk verkeerd gezet

Een ontspoorde werktrein bij Vught zorgt al dagenlang voor flinke hinder tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het gaat mis bij een wissel, zo is te lezen in het logboek van ProRail. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat de treindienstleider de wissel mogelijk verkeerd heeft gezet, waardoor de werktrein kon ontsporen. De problemen houden ondertussen aan: een cruciaal onderdeel mist en dat kan pas dinsdagmiddag geleverd worden.

'Veel hinder', tegenvallers en een werktrein die met veel moeite terug op het spoor wordt gezet. Het is allemaal terug te lezen in interne documenten van ProRail die in handen zijn van Omroep Brabant. Hieronder een reconstructie van de dagen vol hinder.

Werkzaamheden aan het spoor

ProRail werkt van zaterdag 7 maart tot maandag 9 maart aan vernieuwing van het spoor tussen Boxtel en Vught. Dwarsliggers en het grind rondom het spoor worden vervangen. "Deze werkzaamheden verbeteren de betrouwbaarheid van het spoor en zorgen ervoor dat treinen veilig en comfortabel kunnen blijven rijden", schrijft ProRail. Tijdens de werkzaamheden werd een lange werktrein ingezet. En met die werktrein gaat het mis.

Nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 maart, 03:28 uur – Eerste melding

Een werktrein op het spoor van Den Bosch naar Tilburg ontspoort aan de Margrietlaan in Vught. Binnen enkele minuten is duidelijk dat er geen slachtoffers zijn en dat treinverkeer tussen Den Bosch, Tilburg en Boxtel onmogelijk is. "Het gaat om een werktrein met vijf assen die naast het spoor staat", staat in de rapporten van ProRail.

03:43 uur – Ontsporing is in een wissel

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport wil contact met de Algemeen Leider ter plekke. De trein blijkt ontspoort te zijn in een wissel. Op dat moment is nog onduidelijk hoe groot de schade is en wat er nodig is om het incident op te lossen.

04:21 uur – Bussen worden besteld

Twintig bussen worden besteld om reizigers zaterdag tussen Tilburg en Den Bosch te vervoeren. Negen bussen worden rond 06:00 uur bevestigd. Ondertussen worden treinen uit de dienstregeling gehaald omdat ze niet verder kunnen dan Tilburg en Eindhoven.