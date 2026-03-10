Shorttrack-koorts in Tilburg: ijsclub barst zowat uit zijn voegen

De daverende successen van de Nederlandse shorttrackploeg de laatste jaren - met de voorbije Olympische Winterspelen als absoluut hoogtepunt - laten zich merken bij IJsclub Tilburg. Het ledenaantal van de shorttrackvereniging is sinds oktober met dertig procent toegenomen. En dat veroorzaakt capaciteitsproblemen.

Uit een rondvraag van Omroep Brabant bleek begin deze maand dat shorttrack in de lift zit. Bijna alle verenigingen merken een toename van het aantal mensen dat lid wil worden sinds de Spelen. Ook in Tilburg komen er elke week nieuwe leerlingen bij. "Het wordt steeds voller", knikt Marco van Baar van IJsclub Tilburg. "En we hebben hier maar beperkt tijd op het ijs, dus we kunnen niet onbeperkt groeien. We zitten nu een beetje op onze maximale capaciteit. Wat dat betreft wachten we op een nieuwe baan, een extra 30x60-meterbaan, op de Ireen Wüst IJsbaan." Op twee uur ijs kun je namelijk maximaal zo'n veertig kinderen kwijt. Anders wordt het volgens Van Baar te vol. "Dan moet je gaan selecteren of met wachtlijsten gaan werken en dat willen we eigenlijk niet. Tot nu toe gaat het goed, iedereen die wil shorttracken in Tilburg is aan het shorttracken." Die nieuwe baan gaat er overigens komen, maar daarop is het nog wel een paar jaar wachten. "Tot 2028, 2029. Het wordt een hele klus. Het dak hier zal eraf moeten, er moet ontzettend veel verbouwd worden en de hal wordt geïsoleerd en krijgt klimaatbeheersing."

"Heel scherp door de bochten gaan, vind ik het leukst aan shorttrack."

Amin van Nunen is pas kort geleden begonnen met shorttrack (foto: Wilco Zonneveld).

Amin van Nunen (10) is een van de jongelingen die sinds kort is begonnen met shorttrack. Hij reed maandag tijdens de clubkampioenschappen zijn eerste wedstrijd. "Ik heb nu vier keer les gehad", vertelt hij trots. "Ik vind het nog wel een beetje spannend. Er zitten namelijk kinderen bij die dit al een of twee jaar doen. Maar ik vind het ook wel leuk dat zij sneller zijn dan ik, daar kan ik weer wat van leren. Zij kunnen mij tips geven." Mathis Laurijssen (11) is een van die meer ervaren pupillen. "Ik doe dit al 2,5 jaar", vertelt hij. "Ik deed eerst langebaanschaatsen. Maar toen mijn broer besloot shorttrack te doen, ging ik het ook proberen en ik vond het meteen leuk." Het leukste aan de sport vindt Amin dat je heel scherp door de bochten kunt rijden. "Dat kun je hierbij veel sneller dan bij het langebaanschaatsen. Op tv ziet het er al snel uit, maar in het echt gaat het nog veel sneller!" Daarbij kreeg hij kort geleden een goede tip van van Friso Emons, de gouden olympische shorttracker. "Hij vertelde me bijvoorbeeld dat je bij de overstap niet je ene voet voor de ander moet zetten maar ernaast." Amin hoopt dat hij in de toekomst ook ooit mag deelnemen aan de Olympische Spelen. "Ja, ik zou het wel heel leuk vinden om daarmee op tv te komen."

Mathis Laurijssen doet al 2,5 jaar aan shorttrack (foto: Wilco Zonneveld).

Of hier een nieuwe Velzeboer of Van 't Wout tussen zit? Er zitten er een paar bij die het zeker zouden kunnen worden."

Marco van Baar vindt het niet gek dat shorttrack veel jeugd aanspreekt. "Dit is ontzettend interactief schaatsen", legt hij uit. "Een hoop kinderen vinden dat leuk en het is ook een beetje groepsgevoel, he?" De successen van de Oranje-equipe tijdens de Winterspelen helpen hier volgens hem uiteraard ook bij. Of in Tilburg een toekomstige Jens van 't Wout of Xandra Velzeboer - die jarenlang actief was bij een vereniging in Den Bosch- schaatst? "Nou, er zitten er een paar bij die er zeker kunnen komen", meent Van Baar. "Maar het is altijd maar een beperkt aantal dat dit niveau gaat halen. Een hoop kinderen moeten gewoon heel veel plezier halen uit de breedtesport."