Condooms, bierkrattenhuis en prijsvraag om kiezers naar stembus te lokken

Van condooms en een prijsvraag tot een heus bierkrattenhuis en Django Wagner: partijen gooien alles in de strijd in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Hun volledige inzet zal nodig zijn, als we uit mogen gaan van historische opkomstcijfers. Met een beetje geluk gaat de helft van de mensen die dat mogen, ook daadwerkelijk stemmen.

Bij de vorige lokale verkiezingen in 2022 (tijdens de coronacrisis) was de landelijke opkomst nét iets meer dan de helft: 50,99 procent. In Brabant kwam toen slechts 46,91 procent van de kiezers opdagen. Bij de verkiezingen daarvoor, in 2018, ging wel meer dan de helft stemmen: 51,22 procent. Alleen bij de verkiezingen voor het Europees parlement is de opkomst lager. Om dat percentage op te krikken moeten de lokale campagneteams de komende dagen nog hard aan de slag. En daarbij schuwen ze creativiteit niet. Condooms en bierkratten

Zo liet GroenLinks-PvdA in Eersel condooms bedrukken met de tekst 'Maak je hard voor Eersel' op de verpakking. Een ludieke manier om het gesprek op straat aan te knopen, zo legde de lokale fractievoorzitter uit. Naast condooms deelt de afdeling ook bloemenzaadjes uit. "We delen als het ware zaad én iets tegen zaad tegelijk." In Asten bouwde het CDA een bierkrattenhuis om aandacht te vragen voor de woningnood. Het is niet de eerste keer dat de christendemocraten een woning van bierkratten uit de grond stampen, de afgelopen jaren bleek het (in ieder geval bij de partij zelf) een geliefde campagnestrategie.

Verkiezingsuitslag voorspellen

Lokale partij Best-Anders voor en door Bestenaren gooit het over een andere boeg. De Bestenaren voor en door wie de partij zegt te zijn, kunnen op de website de verkiezingsuitslag voorspellen. De top vijf ontvangt een reischeque ter waarde van 200 euro, een professionele fotoshoot en diverse cadeaubonnen om mee uit eten te gaan. Onlangs werd gokplatform Polymarket verboden, omdat de Amerikaanse site geen gokvergunning in Nederland heeft. Op de site was het mogelijk om op alles te gokken, zoals verkiezingsuitslagen. Volgens de Kansspelautoriteit is de prijsvraag in Best wel toegestaan, omdat het in dit geval niet om wedden gaat. "De prijzen en schaal zijn klein en daarnaast hoeven deelnemers geen inleg te betalen", laat de autoriteit aan Omroep Brabant weten. Lijstduwers

Misschien wel één van de oudste campagnestrategieën is het inzetten van lijstduwers: lokale, regionale of landelijke bekenden worden op een onverkiesbare plek op de lijst gezet om zo stemmen binnen te halen met hun naamsbekendheid. Ook deze verkiezingen zijn ze weer van de partij. Een aantal voorbeelden: volkszanger Django Wagner in Nuenen, minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen en oud-PSV'er Willy van de Kerkhof in Eindhoven. De campagne levert ook nieuwe faam op: Wim van Rooij van snackbar Wimke timmerde vóór de verkiezingen al aan de weg als influencer op TikTok, maar zijn populariteit kwam door aandacht voor zijn campagneposter nog verder in de lift. 'Altijd gezellig bij snackbar Wimke. Kom hier gezellig wat eten!', is zijn boodschap aan de kiezers in Oss. Tot de stembussen woensdagavond om 21.00u sluiten zullen partijen campagne blijven voeren. Heb jij iets bijzonders gespot in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen? Stuur de redactie van Omroep Brabant een tip via [email protected]. Hier lees je alles over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Brabant.