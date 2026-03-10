PSV Handbal en ouders komen er samen niet uit, rechter doet uitspraak
Zijn drie elfjarige meisjes terecht uit de club gezet bij PSV Handbal in Eindhoven? Die vraag wordt nu toch door de rechter beoordeeld. In het kort geding dat de moeders van de meisjes aanspanden tegen PSV, oordeelde de rechter eerder dat de twee partijen met elkaar in gesprek moesten. Dat gesprek heeft niets opgeleverd, bevestigt de rechtbank dinsdag.
Een hoogoplopend conflict liep eind december 2025 uit op een royement van de drie leden van PSV Handbal. Volgens de moeders van de kinderen moesten hun dochters de club verlaten omdat ze niet wilden douchen na het sporten. Zij spanden daarom een kort geding aan.
Volgens PSV Handbal waren het juist de ouders die zich hebben misdragen. De club zag geen andere optie dan de leden uit de club zetten.
Confrontatie met scheidsrechter
De raadsman van PSV Handbal betoogde tijdens de zitting van 19 februari dat een wedstrijd tegen Someren in september vorig jaar volledig uit de hand liep omdat ouders de confrontatie zochten met de scheidsrechter. In november ontspoorde er weer een wedstrijd. De ouders zouden een coach van het team van Someren intimiderend hebben aangesproken.
Verschillende gesprekken tussen de club en de ouders over grensoverschrijdend gedrag zouden tot niets hebben geleid.
In die gesprekken ging het ook over het gezamenlijk douchen. Samenzijn in de kleedkamer verbetert het teamgevoel, redeneerde de vereniging. Het bestuur heeft naar eigen zeggen begrip voor meisjes die niet gelijktijdig met teamgenoten willen douchen, als ze maar wel samen in de kleedkamer blijven.
Wanneer doet de rechtbank uitspraak?
De moeders zeiden tijdens de zitting zich niet te herkennen in de beschuldigingen van het bestuur van PSV Handbal. Ze ontkenden dat de incidenten hebben plaatsgevonden.
"We hebben wel gezegd dat ze liever niet meer samen wilden douchen, omdat ze als elfjarige meisjes in ontwikkeling zijn. Het is heel jammer dat drie meiden hun vrienden moeten missen. Ze mogen zelf hun grenzen bepalen juist als het gaat om het douchen", zei een andere moeder tijdens de zitting.
Waarom het gesprek tussen de moeders en PSV Handbal niet tot een oplossing heeft geleid, maakt de rechtbank niet bekend. PSV wil niets zeggen zolang de zaak onder de rechter is. De ouders hebben nog niet op vragen van Omroep Brabant gereageerd.
De rechter doet nu op 26 maart uitspraak.