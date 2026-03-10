PSV Handbal en ouders komen er samen niet uit, rechter doet uitspraak

Zijn drie elfjarige meisjes terecht uit de club gezet bij PSV Handbal in Eindhoven? Die vraag wordt nu toch door de rechter beoordeeld. In het kort geding dat de moeders van de meisjes aanspanden tegen PSV, oordeelde de rechter eerder dat de twee partijen met elkaar in gesprek moesten. Dat gesprek heeft niets opgeleverd, bevestigt de rechtbank dinsdag.

Een hoogoplopend conflict liep eind december 2025 uit op een royement van de drie leden van PSV Handbal. Volgens de moeders van de kinderen moesten hun dochters de club verlaten omdat ze niet wilden douchen na het sporten. Zij spanden daarom een kort geding aan.

Volgens PSV Handbal waren het juist de ouders die zich hebben misdragen. De club zag geen andere optie dan de leden uit de club zetten.

Confrontatie met scheidsrechter

De raadsman van PSV Handbal betoogde tijdens de zitting van 19 februari dat een wedstrijd tegen Someren in september vorig jaar volledig uit de hand liep omdat ouders de confrontatie zochten met de scheidsrechter. In november ontspoorde er weer een wedstrijd. De ouders zouden een coach van het team van Someren intimiderend hebben aangesproken.