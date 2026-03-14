Advertentie
112-nieuws: Bestuurder overleeft bizarre crash op A16: auto ondersteboven tegen paal • Automobilist test positief op coke en amfetamine, gestopt door agenten
Vandaag om 08:26
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
08:26
Bestuurder overleeft bizarre crash op A16: auto ondersteboven tegen paal
Een auto crashte zaterdagochtend op de A16 bij Breda. De auto schoot over de vangrail en belandde ondersteboven tegen een verkeerspaal naast de weg. Eén rijstrook is afgesloten. Het gaat om de weg tussen knooppunt Galder en de afslag Breda.
06:08
Automobilist test positief op coke en amfetamine, gestopt door agenten
Een automobilist is vrijdagnacht in Bergen op Zoom betrapt op rijden onder invloed. Agenten lieten de man stoppen.
05:45
Automobilist is rijbewijs kwijt, trok zich niets aan van 30-kilometerzone
Een automobilist moest vrijdagavond zijn rijbewijs inleveren bij wijkagenten van de politie Son en Breugel. Die betrapten hem terwijl hij met een snelheid van ruim 90 kilometer per uur over de Hendrik Veenemanstraat in Son reed. Daar geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
23:00
Auto brandt volledig uit in Etten-Leur
Een auto aan de Kasteellaan in Etten-Leur is vrijdagavond in brand gevlogen en helemaal uitgebrand. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. Vlakbij de auto werd vuurwerk gevonden.
Advertentie
Advertentie