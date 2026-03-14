Nog 5 kandidaten voor rechter: politiek trekt zich niets aan van strafblad

Iemand met de dood bedreigen, duizenden euro's verduisteren van een werkgever, of zelfs deelnemen aan een criminele organisatie. Eerder werd al duidelijk dat enkele Brabantse raadsleden een strafblad hebben, maar volgens RTL Nieuws moesten in het afgelopen anderhalf jaar nog vijf Brabantse raadsleden voor de rechter verschijnen vanwege ernstige misdrijven.

De gepleegde misdrijven variëren van mishandeling tijdens een burenruzie tot fraude van tienduizenden euro’s. Omroep Brabant ontdekte dat Gidion Tunders, raadslid voor de partij Vanuit de Kern in Steenbergen, is veroordeeld voor fraude. Hij stal in vier jaar tijd maar liefst 82.000 euro van zijn voormalige werkgever. NRC kwam erachter dat FVD-lijsttrekker Ramon van Asch (28) uit Den Bosch al drie keer is veroordeel voor mishandeling.

Nu wijst RTL Nieuws vijf nieuwe zaken aan waarbij Brabantse kandidaten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen betrokken zijn. Het gaat zowel om verdachten als om personen die in het afgelopen anderhalf jaar zijn veroordeeld.

Zo werd een kandidaat voor de VVD in Hilvarenbeek veroordeeld voor valsheid in geschrifte. De partij spreekt van gesjoemel bij mestadministratie. Toch ziet de partij geen probleem in het behouden van deze kandidaat op de lijst. Hij zou immers laag op de lijst staan. Criminele organisatie

In Gemert-Bakel werd een aspirant-raadslid eerder veroordeeld voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De lokale CDA-afdeling laat weten dat de betreffende lijstduwer gewoon op de lijst mag blijven: “Iedereen verdient een tweede kans.” Even verderop in Deurne is een zaak nog onder de rechter. Een kandidaat van de lokale partij Onafhankelijke Groep Deurne wordt verdacht van openlijke geweldpleging. In Moerdijk werd een kandidaat van Moerdijk VOORUIT! eerder veroordeeld voor mishandeling en bij een burenruzie in Reusel-De Mierden bedreigde een kandidaat op de blanco lijst iemand met de dood.

Strafblad en kandidaatstelling



Een strafblad hebben, betekent niet automatisch dat iemand niet mee mag doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wettelijk moet een kandidaat minstens 18 jaar zijn, in de gemeente wonen en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Partijen bepalen zelf hoe streng ze hun kandidaten screenen en kunnen besluiten iemand met een strafblad niet op de lijst te zetten.



Om een functie als wethouder te mogen uitvoeren moet iemand een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien om hun integriteit te waarborgen. Met een veroordeling is dat moeilijk. Voor Volksvertegenwoordigers, zoals raadsleden, is geen VOG nodig.