Tickets voor mogelijk kampioensduel PSV zondag? Dan moet je flink betalen

Pakt PSV komende zondag de titel op bezoek bij Telstar? Het uitvak in Velsen-Zuid zit vol met PSV-supporters, maar ook op Marktplaats zijn tickets te bemachtigen. Al moet je daarvoor behoorlijke bedragen betalen.

Zoek je nog een ticket voor de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Telstar, dan heeft ene Dennis op Marktplaats een kaartje te koop vlak bij het uitvak. Het hoogste bod is inmiddels 125 euro .

Wouter heeft twee kaarten te koop op de eerste rij van de Noordtribune. Het bod moest minimaal 100 euro zijn, maar inmiddels is er 300 euro geboden voor de tickets. Op die tribune verkoopt ook Wesley een kaartje en daarvoor is al 150 euro geboden.

Op Marktplaats zijn ook diverse verzoeken van PSV-supporters te vinden, allemaal zoeken ze kaartjes: ze hebben hiervoor nog een kleine week.

Scenario's

Overigens is het nog maar de vraag of PSV komende zondag kampioen wordt. Daarvoor moet namelijk eerder op de dag Feyenoord verliezen van Ajax en vervolgens moet PSV winnen bij Telstar, de aftrap in Velsen-Zuid is om kwart voor vijf. En dat PSV wint, is geen zekerheidje, want eerder dit jaar wonnen de Velsenaren in het Philips Stadion.

Bij ieder ander resultaat krijgt PSV een nieuwe kans op zaterdag 4 april, thuis tegen FC Utrecht. Als de titel dan binnen is, is de huldiging (net als bij een titel op 22 maart) op maandag 6 april, tweede paasdag.