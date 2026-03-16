NAC houdt ondanks pijnlijke 6-0 nederlaag vast aan trainer Carl Hoefkens

Voetbalclub NAC Breda blijft vertrouwen houden in trainer Carl Hoefkens. De trainer lag na de 6-0 nederlaag van zondagmiddag bij Go Ahead Eagles onder vuur, maar blijft aan. Dat bevestigen ingewijden aan Voetbal International.

NAC staat, met nog zeven competitiewedstrijden te gaan, voorlaatste in de Eredivisie. Als NAC daar blijft staan, degradeert de club naar de eerste divisie. In de strijd om lijfsbehoud deed NAC zondagmiddag slechte zaken. De ploeg van Hoefkens verloor met liefst 6-0 bij Go Ahead Eagles, dat tot dan toe ook in de onderste regionen bivakkeerde. Supporters van NAC wachtten vervolgens de spelersbus van NAC op bij terugkomst in Breda. Hoefkens ging met de fans in gesprek en de club maakte bekend de tickets te vergoeden van de supporters die zondag in het uitvak in de Adelaarshorst in Deventer zaten. "Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor deze ontgoocheling. Meer dan ooit hebben wij de steun van onze trouwe supporters in de slotfase van dit Eredivisie-seizoen nodig", benadrukte algemeen directeur Remco Oversier van NAC in een statement.

Het gat tussen NAC en Telstar, dat op een nacompetitieplaats (16e) staat, bedraagt slechts één punt. Excelsior dat op de veilige vijftiende plaats staat, heeft drie punten meer dan NAC.

"Hopen op een schokeffect, maar ik denk dat het te laat is."

Hoewel Hoefkens populair is bij NAC, kreeg de trainer op sociale media van een aantal fans de wind van voren na de 6-0 nederlaag bij Eagles. "Trap die trainer maar buiten, het technisch vernuft zonder voetbalverstand", schrijft een supporter op Facebook. Een ander meent dat ook technisch directeur Peter Maas plaats zou moeten maken. "En dan hopen op een schokeffect. Maar ik denk dat het te laat is." Ook de spelersgroep kreeg er op sociale media van langs. "Het vreemdelingenlegioen heeft weer zijn ware aard laten zien. Zolang ze hun salaris krijgen, lijkt het ze geen flikker uit te maken." Volgens Voetbal International hoeft de trainer - die met zijn ploeg twee weken geleden ook al een pak op de broek kreeg van concurrent Telstar - zich vooralsnog geen zorgen te maken over zijn baan. "Intern is er nog het geloof dat Hoefkens NAC voor degradatie kan behoeden", schrijft het weekblad. Komend weekend wacht NAC een wedstrijd in Zwolle, tegen PEC.