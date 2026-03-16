'Rave-camping' Willemstad moet vakantiepark worden: 'Nog niet definitief'
Een levendig en geliefd vakantieoord in Willemstad staat er al jaren verlaten bij. Zaterdagnacht beëindigde de politie een illegale rave op de voormalige camping Bovensluis. Plannen voor een nieuw vakantiepark op deze locatie komen maar moeizaam van de grond.
‘De zon op je huid, het zachte geluid van de golven en de sfeer van een echt vakantieoord wachten op jou’, valt te lezen in een beoordeling van de voormalige camping Bovensluis aan de Oostdijk in Willemstad. Vakantiegangers zijn hier al jaren niet meer te vinden.
Het zachte geluid van de golven van het Hollands Diep, maakte zaterdagnacht plaats voor snoeiharde techno. Ruim 1500 feestvierders kwamen samen voor een illegale rave, nadat het voormalige campingterrein op woensdag al was gekraakt. Zo’n twintig politie-eenheden en de ME moesten de feestvierders uiteindelijk wegsturen.
Recreatiepark
“Die camping staat al jaren leeg. Het was wachten tot er een keer iets zou gebeuren”, vertelde een buurvrouw de dag na de rave aan Omroep Brabant.
Het is de bedoeling dat er een recreatiepark komt op het voormalige campingterrein. Het terrein wisselde de afgelopen jaren verschillende keren van eigenaar. Op deze locatie moeten 340 tot 360 recreatiewoningen komen. Daarnaast zijn er voorzieningen gepland zoals een restaurant, een zwembad en andere recreatieve faciliteiten.
De huidige eigenaar, Vierhouten Onroerend Goed uit Ermelo, wil dit recreatiepark gaan ontwikkelen, nadat eerdere ondernemers er geen brood inzagen.
“We zitten in een oriënterende fase met verschillende partijen”, laat projectontwikkelaar Patrick Hulleman weten aan Omroep Brabant. “Daarna kan er pas een definitief plan worden ontwikkeld.”
Wel heeft de gemeente Moerdijk inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van het vakantiepark.
Zorgen van omwonenden
Omwonenden en actiegroepen zijn tegen de plannen. Zij vrezen dat het recreatiepark zal zorgen voor meer verkeer op de smalle polderwegen rondom Willemstad. Ook maken zij zich zorgen over de gevolgen voor het landschap en de natuur in de Ruigenhilpolder. Daarnaast speelt de aanwezigheid van het historische Fort Bovensluis een rol, omdat dit een beschermd monument is.
De gemeente Moerdijk heeft al aangegeven eenrichtingsverkeer in te willen stellen op de Oostdijk, bij de ingang van de camping, meldt BN De Stem. De uitgang van de camping moet aan de Oostmiddelweg komen, dat uiteindelijk ook eenrichtingsverkeer moet worden.
Bezwaren tegen de vergunning zijn door de gemeente afgewezen, maar tegenstanders kunnen nog verdere juridische stappen ondernemen. Daardoor is nog niet duidelijk wanneer de bouw van het recreatiepark daadwerkelijk zal beginnen.
Vakantiegangers zullen dus nog even geduld moeten hebben, voordat zij weer ‘met hun slippers uit genieten van de frisse lucht en de mooie omgeving’.