'Rave-camping' Willemstad moet vakantiepark worden: 'Nog niet definitief'

Een levendig en geliefd vakantieoord in Willemstad staat er al jaren verlaten bij. Zaterdagnacht beëindigde de politie een illegale rave op de voormalige camping Bovensluis. Plannen voor een nieuw vakantiepark op deze locatie komen maar moeizaam van de grond.

‘De zon op je huid, het zachte geluid van de golven en de sfeer van een echt vakantieoord wachten op jou’, valt te lezen in een beoordeling van de voormalige camping Bovensluis aan de Oostdijk in Willemstad. Vakantiegangers zijn hier al jaren niet meer te vinden.

Het zachte geluid van de golven van het Hollands Diep, maakte zaterdagnacht plaats voor snoeiharde techno. Ruim 1500 feestvierders kwamen samen voor een illegale rave, nadat het voormalige campingterrein op woensdag al was gekraakt. Zo’n twintig politie-eenheden en de ME moesten de feestvierders uiteindelijk wegsturen.

Recreatiepark

“Die camping staat al jaren leeg. Het was wachten tot er een keer iets zou gebeuren”, vertelde een buurvrouw de dag na de rave aan Omroep Brabant.

Het is de bedoeling dat er een recreatiepark komt op het voormalige campingterrein. Het terrein wisselde de afgelopen jaren verschillende keren van eigenaar. Op deze locatie moeten 340 tot 360 recreatiewoningen komen. Daarnaast zijn er voorzieningen gepland zoals een restaurant, een zwembad en andere recreatieve faciliteiten.