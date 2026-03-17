Camera bij beschoten huis waar eerder ook aanslag met brandbom was

Het huis in Drunen dat zondagnacht werd beschoten, is beveiligd met een camera. Dat zegt de gemeente Heusden. Rond halfdrie werd er op het huis geschoten. Op straat werden acht hulzen gevonden. In januari werd er ook al een brandbom naar het huis gegooid.

"De herhaling van ernstig geweld vraagt om extra maatregelen", schrijft de gemeente. "Daarom is er de komende tijd meer politie in de wijk te zien." Daarnaast is er een camera in de straat neergezet.

Toen er zondagnacht werd geschoten op het huis, stond er iemand in de keuken. Diegene werd niet geraakt. Wel is een aantal kogels in het kozijn van het huis ingeslagen, net in de voordeur en in de gevel. Later op de ochtend werden ook hulzen gevonden in de bosjes bij de voordeur.

Een buurvrouw die schuin aan de overkant van het huis woont, hoorde om kwart voor drie meerdere knallen. “De vorige keer is het ook niet gelukt", zei ze na de aanslag. "Ze komen nog wel een keer terug.”

Want bij dezelfde woning werd op 18 januari een brandbom tegen de voordeur gelegd en tot ontploffing gebracht. Het huis werd daarna tijdelijk door de burgemeester gesloten.

Bekijk hier de beelden van zondagnacht: