Dit plattelandsdorpje heeft geen stembureau en bedacht een oplossing

Het plattelandsdorpje Babyloniënbroek, in de gemeente Altena, heeft nog nooit een stembureau gehad. Ook deze gemeenteraadsverkiezingen kunnen de 468 inwoners er geen bolletje rood kleuren. De dorpsraad komt daarom met een oplossing: een stemtaxi.

Een bolletje roodkleuren, zit er in Babyloniënbroek niet in. Daarvoor moeten de inwoners van het plattelandsdorpje naar Meeuwen, Eethen of Almkerk. Maar die stembureaus liggen drie tot zeven kilometer verderop. Daarom brengt de dorpsraad minder mobiele stemmers vandaag met een stemtaxi naar het dichtstbijzijnde stembureau. Voor ouderen die minder mobiel zijn, is dat 'geen kleinigheid, maar een forse drempel’, vindt secretaris Henri Verhagen van Dorpsraad Babyloniënbroek. “Elke persoon die niet naar het stembureau kan, is er één te veel”, zei hij eerder al tegen Omroep Brabant .

Verzoeken van de dorpsraad voor een stembureau in de kerk, bij de ijsclub en op de basisschool, zijn eerder afgewezen door de gemeente Altena. Die zag de noodzaak niet. Wel gaat er, dankzij een unaniem aangenomen motie van Vrije Volkspartij Altena, onderzocht worden welke behoefte er is aan een stembureau in het plattelandsdorpje. Ook Drongelen (444 inwoners), Uppel (280 inwoners) en Waardhuizen (296 inwoners) worden hierin meegenomen, omdat ook daar geen stembureaus zijn. Woensdag zullen de inwoners het alleen nog met de stemtaxi moeten doen. Dat elke stem telt, wordt in kleine dorpen juist extra duidelijk. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in de voormalige gemeente Aalburg maakten slechts drie stemmen na een hertelling het verschil. De restzetel ging niet naar Belang Aalburgse Burgers (BAB), maar naar Ideaalburg. Die drie stemmen hebben uiteindelijk tot een meerderheid geleid vóór de fusie tot één Altena.