Herlings wil rode plaat niet weggeven: 'Maar concurrentie is moordend'

Jeffrey Herlings was in Argentinië tijdens de start van het WK in de MXGP een klasse apart. De 31-jarige motorcrosser uit Oploo hoopt zondag in het Spaanse Almonte opnieuw de winst naar zich toe trekken. De race is live te volgen via Omroep Brabant.

Herlings was afgelopen zondag in het Argentijnse Bariloche een maatje te groot voor de concurrentie. De winst kwam als een verrassing voor hem, want zijn voorbereiding was korter dan normaal gesproken. "Ik heb 17 jaar bij KTM gereden en maakte de switch naar Honda. Alles was wennen voor me. Van een Oostenrijkse naar een Japanse motor, een nieuw team, maar ook dingen als een nieuwe energiedranksponsor. Ik ben er met een open mind ingestapt." Vooraf wist hij niet precies hoe hij zijn niveau in moest schatten. "We waren blij met een plek in de top vijf. Maar dat ik beide manches won en mag rijden met de rode plaat als leider in het wereldkampioenschap, dat voelt super."

"Dit niveau vasthouden zal een hele opdracht worden."

De eerste winst van dit seizoen smaakt naar meer. "Het was in Argentinië supergoed. Je zou bijna denken dat het niet meer beter dan dit gaat worden." Toch legt de tweevoudig MXGP-wereldkampioen de lat nog hoger. De wereldtitel is het ultieme doel. "Het liefst wil ik dit niveau vasthouden. Dat zal een hele opdracht worden, want de concurrentie is moordend. Er zijn veel goede rijders in sterke teams. Maar ik ga uiteraard mijn best doen." Meer Brabanders

Herlings is niet de enige Nederlander die in Spanje in actie komt. De andere twee landgenoten, tevens provinciegenoten, zijn Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther en Kay de Wolf uit Eersel. Laatstgenoemde maakt zijn MXGP-debuut, nadat hij in Argentinië ontbrak vanwege een duimblessure. In de MX2, het niveau onder de MXGP, zien we ook meerdere Brabanders: Kay Karssemakers uit Boxtel, Jens Walvoort uit Etten-Leur en Scott Smulders uit Alphen.

