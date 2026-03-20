Taakstraf en vrijspraak voor dood door hamerslingeren

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een van de organisatoren van de Highland Games in Geldrop veroordeeld voor de dood van een 65-jarige man. De man krijgt een werkstraf 140 uur waarvan 70 uur voorwaardelijk. De 52-jarige Belg regelde de Highland Games. Hij had moeten zorgen dat er tijdens het evenement niemand in een nabijgelegen kasteeltuin kon komen. Daar werd Jan dodelijk getroffen door een hamer. De andere verdachte is vrijgesproken.

Tommy B. hoofdverantwoordelijke Tommy de B. uit Hulst van de Highland Games Federatie Nederland krijgt daarom wel straf en Robin B. uit Eindhoven, die als ZZP-er de marketing verzorgde voor de stichting Village Marketing Geldrop-Mierlo wordt vrijgesproken.

De rechter oordeelt dat beide mannen betrokken waren bij de organisatie. Maar dat ze niet allebei verantwoordelijk zijn. De een was namelijk veel deskundiger in het organiseren van Highland Games dan de andere.

Op 7 augustus 2022 liep Jan met zijn vrouw door de bloementuin bij Kasteel Geldrop. Aan de andere kant van de heg waren de Highland Games bezig. Het ging mis tijdens de zogenoemde ‘hammer throw’. Bij deze worp, waarbij een stok met daaraan een metalen bal wordt geslingerd, ging het mis en kwam de bal aan de andere kant van de heg terecht. Jan werd vol op de borst geraakt en overleed ter plekke.

"Tommy B. wordt dood door schuld verweten. Hij heeft het parcours mee opgebouwd. Hij heeft ook het terrein van te voren verkend en geoordeeld dat het hamer slingeren op een te klein veld kon plaatsvinden. Hij had op de hoogte moeten zijn van de gevaren en met zijn ervaring meer veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Ook heeft hij op de dag zelf niet genoeg gedaan om het hamerslingeren veilig te laten verlopen", vertelde de rechter.

Daarnaast verwijt de rechtbank Tommy dat hij er niet op heeft toegezien dat de kasteeltuin goed was afgesloten. "Sterker nog, hij verklaarde dat hij tijdens de wedstrijd mensen in de tuin zag lopen", aldus de rechter. "Van hem mag worden verwacht dat hij op dat moment zijn verantwoordelijkheid had gepakt en ervoor had gezorgd dat de tuin alsnog zou worden afgesloten én dat daarop voortdurend toezicht zou worden gehouden.

Vrijspraak voor Robin B.

Robin B. heeft dan wel volgens de rechter wel onzorgvuldig gehandeld maar door gebrek aan ervaring niet schuldig. Robin is afgegaan op de deskundigheid van Tommy.

Na het bizarre ongeluk wezen verschillende partijen naar elkaar wie verantwoordelijk was voor de veiligheid en vergunningen. Ook tijdens de rechtszaak werd er de hele tijd naar elkaar gewezen.

“Ze hebben allebei dit ongeluk nooit gewild. Maar je kunt het wel verwijten dat ze dit evenement hebben gehouden op een veel te kleine plek en niet goed voor de veiligheid hebben gezorgd. Hamerslingeren is immers zeer gevaarlijk", zei het OM eerder. Ook wordt beide verweten dat ze geen vergunning hebben aangevraagd, wat wel had gemoeten.

Nabestaanden boos

Tijdens de behandeling van de zaak op 6 maart sprak de weduwe van Jan de twee mannen toe. “De Highland Games waren van iedereen tot het mis ging”, zegt de weduwe. De dochter laat iemand van slachtofferhulp een verklaring voorlezen. “Ik ben ongelooflijk kwaad. Het lijkt alsof iedereen de verantwoordelijkheid van zich afschuift. Als alles op orde was geweest, was mijn pa er nu nog geweest.”

Tegen Robin B. was een taakstraf van 100 uur geëist, en tegen Tommy de B. 140 uur. Die eis was hoger, omdat Tommy kennis had van de Highland Games en beter had moeten weten. Robin is dus vrijgesproken en Tommy krijgt een werkstraf 140 uur waarvan 70 uur voorwaardelijk.