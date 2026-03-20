Opnieuw honden geschopt en geslagen bij politiehondenvereniging Gemonde

Een hond die bij de politiehondenvereniging in Gemonde in zijn ribben wordt geschopt en met een leren riem op zijn kop wordt geslagen. Dat is te zien op videobeelden dat onderzoeksplatform Zembla in handen heeft. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de voorzitter van de club vervolgen.

De beelden waren gemaakt door omwonenden. Te zien was dat een man het dier sloeg met een harde plastic slang en hem een verboden elektrische veedrijver voorhield. Het lid werd veroordeeld tot een taakstraf .

Het is de tweede keer dat politiehondenvereniging (PHV) Steeds Vooruit in Gemonde in beeld is bij justitie, schrijft Zembla . In 2021 kwam de club al in opspraak nadat Zembla beelden deelde van een lid dat een hond mishandelde tijdens een training.

Nieuwe opnames gemaakt

Omwonenden hebben in de zomer van 2025 opnieuw opnames gemaakt en naar Zembla gestuurd. Daarop is te zien dat een hond wordt mishandeld door de voorzitter van de vereniging.

De beelden zijn vorig jaar naar de politie doorgestuurd. Op basis van die beelden is justitie nu een strafrechtelijk onderzoek begonnen, zegt Zembla.

Draagt hond een stroomhalsband?

Het lijkt er op de videobeelden ook op dat de hond soms een stroomhalsband draagt. Die is bedoeld om het dier met stroomschokken te corrigeren. Het gebruik van die halsbanden bij hondentrainingen is sinds 2022 verboden en strafbaar.

Door de kwaliteit van de opnames is het niet helemaal zeker dat de hond ook echt zo'n halsband om heeft, maar het OM onderzoekt dat wel. De voorzitter wordt officieel verdacht van "het mishandelen van een hond, waarbij mogelijk ook een stroomhalsband is gebruikt", zo laat justitie weten.

De voorzitter van PHV Steeds Vooruit zegt tegen Zembla dat hij geen stroomhalsband heeft gebruikt. Ook ontkent hij de hond te hebben geschopt. De zaak komt dit voorjaar voor de rechter.