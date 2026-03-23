‘Documentaire voelt als trap na’, zegt vader van slachtoffer zussenmoord

De vader van Anouk den Dekker, die in 2021 op gruwelijke wijze in Den Bosch werd vermoord door haar halfzus, voelt zich gekwetst door de nieuwe documentaire De Instagram-moord. “Het voelt als een trap na", laat hij via zijn advocaat weten. Vooral dat de zaak nu opnieuw zo in de aandacht staat en dat beelden van de laatste momenten van het leven van zijn dochter weer online circuleren, raakt hem diep.

De documentaire, gemaakt door misdaadjournalist John van den Heuvel, gaat over de zogenaamde 'Instagrammoord' in Den Bosch. In oktober 2021 werd de 20-jarige Anouk met 88 messteken om het leven gebracht door haar halfzus Bouchra D., die in een psychose handelde en de aanval live uitzond via Instagram. In de documentaire vertellen Bouchra en haar familie openhartig over wat er gebeurde en hoe ze ermee omgaan.

Vader niet betrokken bij de documentaire

De vader van Anouk had geen enkele rol in de totstandkoming van de documentaire. Hij is niet de vader van Bouchra, de twee waren halfzussen en deelden dezelfde moeder. Volgens zijn advocaat, Priscilla Buchele, kwam hij er pas laat en dankzij het gerechtshof achter dat er een documentaire gemaakt werd. “Wij wisten dat er een documentaire zou komen, maar dat hoorden we niet van de makers of van Bouchra zelf”, vertelt Buchele. “We kregen dat via het gerechtshof te horen, vlak voordat het hoger beroep inhoudelijk werd behandeld, eind 2025. Pas toen wisten we dat Bouchra al langere tijd gevolgd werd voor deze productie.” ‘Beelden circuleren opnieuw’

Het feit dat hij niet rechtstreeks benaderd is, draagt bij aan de verbijstering over de documentaire. De documentaire brengt de zaak opnieuw breed onder de aandacht, waardoor ook de beelden van de moord weer opduiken op internet. Hoewel de vader van Anouk zegt de uitspraak van het gerechtshof te respecteren - Bouchra werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg tbs met voorwaarden, waarbij zij onder strikte regels buiten de kliniek wordt behandeld - is hij het inhoudelijk niet met die beslissing eens. Tijdens het proces pleitte hij voor tbs met dwangverpleging, waarbij iemand verplicht wordt opgenomen in een gesloten kliniek. Via zijn advocaat doet hij nu een dringende oproep: wie de beelden van de laatste momenten van het leven van zijn dochter heeft, moet ze verwijderen en niet verder verspreiden.

Reactie John van den Heuvel "We hebben vader anderhalve maand geleden op de hoogte gesteld en uiteraard zijn wens dat hij geen officiële reactie wil geven gerespecteerd. Ook verzoekt de advocaat van de vader van het slachtoffer dringend om de beelden van de moord niet verder te verspreiden. Wij ondersteunen dit verzoek volledig. Dit geldt ook voor de nabestaanden. De beelden zijn vanzelfsprekend niet te zien in de documentaire, waarin naast de lezing van de zussen en moeder van het slachtoffer ook aandacht is voor de lezing van de vader. Wij begrijpen dat de documentaire emoties op kan roepen maar staan volledig achter de oproep de beelden niet te delen en respectvol om te gaan met de wensen van de nabestaanden."