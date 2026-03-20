John van den Heuvel maakt docu over familie Bouchra: 'Veel respect voor ze'

Het gezin van de vermoorde Anouk krijgt een documentaire. Anouk werd in 2021 met 88 messteken gedood door haar halfzus Bouchra D., die tijdens de daad een psychose had. Ook zij komt in de docu aan het woord. Misdaadverslaggever John den Heuvel maakte het portret. "Ik heb zeer veel respect voor hoe de familie hierover heeft gepraat."

Familie blijft Bouchra steunen Bouchra's moeder Shirley en zus Roxanne blijven haar al die jaren steunen. Over hoe de familie omgaat met het proces komt maandag een BNNVARA-documentaire uit: De Instagram moord, gemaakt door misdaadjournalist John van den Heuvel.

Tijdens de rechtszaak in 2022 krijgt Bouchra de diagnose schizofrenie en wordt ze als niet toerekeningsvatbaar beschouwd. Bouchra krijgt geen straf, maar tbs . Het Openbaar Ministerie (OM) gaat daartegen in hoger beroep , maar het gerechtshof blijft erbij dat ze niet de cel in hoeft.

Het gaat in oktober 2021 helemaal mis in Den Bosch . Bouchra hoort stemmen in haar hoofd die haar zeggen dat ze haar halfzus Anouk moet vermoorden. Ze steekt haar in totaal 88 keer. Ondertussen streamt Bouchra haar daad live op Instagram. Anouk overleeft het niet.

"Ik loop al best een tijdje mee, maar ik vond dit toch wel bijzonder", vertelt hij. "Ook omdat de familie zo openhartig is en Bouchra zelf heeft meegewerkt. Ze worstelt iedere dag nog met wat ze heeft gedaan."

Bouchra wordt behandeld en dankzij medicijnen kunnen haar psychoses worden onderdrukt, zegt Van den Heuvel. "Maar het is bijna onmenselijk zwaar dat je moet leven met de wetenschap dat je je eigen zus, onder invloed van die stemmen, om het leven hebt gebracht."

Waarom vertelde familie hun verhaal?

"Ik kan het mezelf niet vergeven en dat wil ik ook niet", zegt Bouchra er zelf in de trailer van de docu over. Haar moeder heeft dat wel gedaan. "Ze heeft haar vergeven omdat ze weet dat Bouchra onder invloed van een psychose was", vertelt Van den Heuvel.

"Daarom heeft de familie ook meegewerkt aan de documentaire. Om zo aan een groter publiek duidelijk te maken wat voor gevolgen schizofrenie kan hebben."

Het was wel even schakelen voor de misdaadjournalist: normaal maakt hij televisie over zwaar georganiseerde misdaad, zoals motorbendes. "Daarom was dit ook zo interessant om te maken. Ik hoop dat de samenleving hierna wat minder snel oordeelt over iets. Want je ziet: vaak liggen dingen genuanceerder dan je op het eerste gezicht zou denken."

De Instagram moord is maandagavond om vijf voor half tien te zien op NPO3 of te streamen via NPO Start.