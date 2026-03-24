Zo krijgt PSV de scherpte weer terug: 'Laat de boel maar exploderen'

Met een straatlengte voorsprong op de nummer twee ligt de titel voor het grijpen voor PSV. Maar toch wil het al een paar wedstrijden op rij niet vlotten bij de Eindhovenaren. Waar ligt dat aan en hoe krijgt de ploeg de scherpte weer terug?

Volgens Marc Lammers, Nederlands hockeycoach en voormalig hockeyspeler, is het niet zo gek dat het op dit moment even wat minder gaat bij PSV. "Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe je met je team in een flow komt", legt Lammers uit. "Een van de belangrijkste dingen is om een uitdagend doel te hebben. Het moet spannend zijn, dan ga je winnen. Tot voor kort had PSV dat. Tot ze zo ver voor stonden dat de noodzaak er niet meer was."

Daar komt de gemakzucht om de hoek kijken. "Spelers denken: we zijn er al, het zal wel goedkomen. Zo werkt het bij jou ook. Als iets saai is, stijg je niet boven jezelf uit. Als er gevaar is, ben je scherp. Heb je een leeuw achter je aan dan ren je harder dan je ooit gerend hebt. In het Engels is er een uitspraak: the body achieves what the mind believes. Oftewel: als je denkt dat het goedkomt, gaat je lichaam ernaar handelen."