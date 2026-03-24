Zo krijgt PSV de scherpte weer terug: 'Laat de boel maar exploderen'
Met een straatlengte voorsprong op de nummer twee ligt de titel voor het grijpen voor PSV. Maar toch wil het al een paar wedstrijden op rij niet vlotten bij de Eindhovenaren. Waar ligt dat aan en hoe krijgt de ploeg de scherpte weer terug?
Volgens Marc Lammers, Nederlands hockeycoach en voormalig hockeyspeler, is het niet zo gek dat het op dit moment even wat minder gaat bij PSV. "Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe je met je team in een flow komt", legt Lammers uit. "Een van de belangrijkste dingen is om een uitdagend doel te hebben. Het moet spannend zijn, dan ga je winnen. Tot voor kort had PSV dat. Tot ze zo ver voor stonden dat de noodzaak er niet meer was."
Daar komt de gemakzucht om de hoek kijken. "Spelers denken: we zijn er al, het zal wel goedkomen. Zo werkt het bij jou ook. Als iets saai is, stijg je niet boven jezelf uit. Als er gevaar is, ben je scherp. Heb je een leeuw achter je aan dan ren je harder dan je ooit gerend hebt. In het Engels is er een uitspraak: the body achieves what the mind believes. Oftewel: als je denkt dat het goedkomt, gaat je lichaam ernaar handelen."
"Word maar boos, laat de boel maar goed exploderen. Dan kom je in de actiemodus."
Hij neemt Telstar, dat PSV zondag met 3-1 versloeg, als voorbeeld. "Telstar móét. Zij voetballen tegen degradatie en stijgen daardoor boven zichzelf uit. Elkaar scherp houden, dicht op de bal zitten, agressiviteit tonen. Terwijl PSV de basisregels niet eens meer toepaste. Dan wint flow toch van gemakzucht."
Wat moet trainer Peter Bosz doen om de scherpte terug te krijgen? "De spelers zijn zich niet zo bewust van die gemakzucht, daarom is het voor een coach bijna niet te doen om die flow terug in het team te krijgen. Het team moet de noodzaak echt voelen. Hij zal scherpte moeten creëren, iets doen waar ze van schrikken. Word maar boos, laat de boel maar goed exploderen. Dan kom je in de actiemodus."
Om zijn team scherp te houden, nam Lammers ooit op een EK de rigoureuze beslissing om zonder keeper te gaan spelen. Nou zal dat voor PSV geen al te slimme zet zijn, maar de voormalig hockeycoach heeft wel een ander idee: "Zorg voor een hele zware training. Mat ze helemaal af zodat ze zich afvragen wat er aan de hand is. Daarmee geef je een signaal af: nu is het klaar, we moeten weer gaan presteren."