112-nieuws: Man (47) ernstig gewond bij steekpartij in garagebox Tilburg • Vrachtwagen rijdt spoorboom kapot van overweg in Holthees

Vandaag om 10:12
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
10:12
Man (47) ernstig gewond bij steekpartij in garagebox Tilburg
Een 47-jarige man uit Tilburg is maandagmorgen ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in een garagebox aan de Insulindestraat in zijn woonpaats. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte meldde zichzelf bij de politie.
09:52
Vrachtwagen rijdt spoorboom kapot van overweg in Holthees
Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagochtend een spoorboom kapotgereden bij een spoorwegovergang in Holthees. Het ongeluk gebeurde toen hij nog snel langs enkele wegwerkers wilde schieten.
07:26
Kapotte vrachtwagen zorgt voor problemen op de A58 bij Oirschot
Een kapotte vrachtauto heeft dinsdagochtend voor veel vertraging gezorgd op de A58. De vrachtwagen stond stil bij Oirschot richting Eindhoven.
05:29
Brand bij Van der Valk in Gilze: handdoeken vliegen in de fik
Bij hotel Van der Valk aan de Klein Zwitserland in Gilze is maandagavond brand ontstaan in twee manden met handdoeken. De handdoeken lagen in de wasruimte van het hotel.
05:19
Brand na explosie bij voordeur van huis in Eindhoven
Bij de voordeur van een huis aan de Ooievaarsakker in Eindhoven zijn maandagnacht rond drie uur twee explosieven afgegaan. Door de ontploffingen ontstond een kleine brand.
