112-nieuws: Man (47) ernstig gewond bij steekpartij in garagebox Tilburg • Vrachtwagen rijdt spoorboom kapot van overweg in Holthees

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

10:12 Man (47) ernstig gewond bij steekpartij in garagebox Tilburg Een 47-jarige man uit Tilburg is maandagmorgen ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in een garagebox aan de Insulindestraat in zijn woonpaats. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte meldde zichzelf bij de politie. Lees verder

09:52 Vrachtwagen rijdt spoorboom kapot van overweg in Holthees Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagochtend een spoorboom kapotgereden bij een spoorwegovergang in Holthees. Het ongeluk gebeurde toen hij nog snel langs enkele wegwerkers wilde schieten. Lees verder

07:26 Kapotte vrachtwagen zorgt voor problemen op de A58 bij Oirschot Een kapotte vrachtauto heeft dinsdagochtend voor veel vertraging gezorgd op de A58. De vrachtwagen stond stil bij Oirschot richting Eindhoven. Lees verder

05:29 Brand bij Van der Valk in Gilze: handdoeken vliegen in de fik Bij hotel Van der Valk aan de Klein Zwitserland in Gilze is maandagavond brand ontstaan in twee manden met handdoeken. De handdoeken lagen in de wasruimte van het hotel. Lees verder