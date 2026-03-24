Zorgorganisatie in Tilburg stopt na waarschuwing inspectie

Zorgorganisatie Hasman Helpende Hand in Tilburg biedt cliënten geen zorg meer. Op 31 januari is het bedrijf zelf gestopt met het bieden van zorg. Dit nadat het bedrijf sinds vorig jaar onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stond omdat de thuiszorg die het leverde al langere tijd niet in orde was.

Hasman Helpende Hand had in november al een zogenoemde 'aanwijzing' gekregen van de IGJ en mocht sindsdien geen nieuwe cliënten aannemen .

Dit kwam omdat het bedrijf al langere tijd niet aan de normen voor goede en veilige zorg voldeed. Zo beschikte het bedrijf niet over voldoende medewerkers die de zorg konden leveren waar cliënten behoefte aan hadden. Ook bleek het bedrijf niet in staat om verbeteringen die eerder al nodig waren door te voeren. Volgens de IGJ ontbrak bovendien het besef van de noodzaak om zaken te verbeteren.

Verandering nodig

De zorgorganisatie kreeg van de inspectie drie maanden de tijd om alles weer op orde te krijgen. Als dat niet zou gebeuren was de kans groot dat de inspectie verdere maatregelen zou gaan nemen. Zover kwam het niet; nog voor de drie maanden voorbij waren, besloot Hasman Helpende Hand zelf al te stoppen.

Familiebedrijf

Hasman bood cliënten thuiszorg, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Het familiebedrijf heeft twee eigenaren en twee medewerkers: een dochter en een zzp-wijkverpleegkundige. Samen zorgden zij voor twee cliënten via een persoonsgebonden budget (pgb). Eén cliënt kreeg daarnaast dagbesteding. De dochter werkte zeven dagen per week. Eén van de eigenaren verzorgde ook de huishoudelijke hulp.

Meerdere organisaties stoppen

De zorgorganisatie in Tilburg is niet het enige bedrijf dat een 'aanwijzing' van de inspectie kreeg en daarna stopte met het aanbieden van zorg. Bij Pera Zorg uit Eindhoven gebeurde hetzelfde en bij Goed en Welzorg Thuis eiste de IGJ zelfs dat ze zouden stoppen met het verzorgen van mensen.