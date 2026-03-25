Bauers krijgen tweede seizoen van populaire reallifesoap

De familie Bauer krijgt een tweede seizoen van hun populaire reallifesoap. Dat maakt mediadeskundige Tina Nijkamp woensdag bekend via Instagram. De opnames voor het nieuwe seizoen zouden deze week begonnen zijn.

In het nieuwe seizoen van de realityshow zal een hoop te zien zijn. Zo verwachten zoon Jan en zijn vriendin Danique in mei een zoontje en worden Frans en Mariska dus voor het eerst opa en oma. Ook zoon Christiaan is weer gelukkig in de liefde met zijn nieuwe vriendin Rosalie.

Naar verwachting kunnen fans van de familie uit Fijnaart eind dit jaar smullen van het nieuwe seizoen op NPO1. Het eerste seizoen van De Bauers - 20 jaar later was in 2024 een doorslaand succes. De familie trok bijna iedere aflevering meer dan een miljoen kijkers.