Heeft omstreden hondenfokker vergunning? Gemeente doet al weken onderzoek

De gemeente Best kan na weken onderzoek nog steeds niet zeggen of een omstreden puppyhandelaar de juiste papieren heeft. Omroep Brabant vroeg de gemeente weken geleden of de fokker de juiste vergunning heeft en of de gemeente enig idee heeft of hij zich aan de regels houdt, maar antwoorden op die vragen blijven uit.

Of die vergunning bestaat, is nu precies wat onderzocht wordt. Dat onderzoek duurt al weken, terwijl snel en daadkrachtig optreden juist in dit soort zaken essentieel is, zegt ook dierenrechtenorganisatie House of Animals.

Omroep Brabant stelde de gemeente Best begin deze maand vragen over de hondenfokkerij en de bijbehorende vergunningen . Volgens de gemeente staat het bestemmingsplan een hondenfokkerij niet toe. Met andere woorden: zonder speciale vergunning mag de fokkerij daar niet zitten.

Zo bleek pup Matcha kort na aankoop een ernstige, erfelijke hartaandoening te hebben die tijdens een eerdere controle bij de fokker niet werd opgemerkt. Zonder operatie zou zij niet oud worden. Pup Jipp bleek ernstige heupproblemen te hebben, waaronder het ontbreken van een heupkom. Dit terwijl de fokker had aangegeven dat de ouderdieren gezond en röntgenologisch getest waren.

Wat ontdekte Omroep Brabant? Omroep Brabant sprak met meerdere gedupeerden , zij gevan aan dat zij tijdens de aankoop van een pup zijn misleid. Zo werd tegen de kopers verteld dat de pups in huiselijke kring opgroeiden, terwijl in werkelijkheid bleek dat ze nauwelijks gesocialiseerd waren en bovendien onder de vlooien zaten. Ook bleek dat tientallen pups besmet waren met de darmparasiet Giardia. In meerdere gevallen werd zelfs een ernstig zieke pup verkocht.

De fokker uit Best zegt dat hij kleinschalig werkt en af en toe een nestje heeft. Uit onderzoek blijkt echter dat hij op grotere schaal actief is en jaarlijks naar schatting honderden honden fokt en verkoopt. Zo heeft Omroep Brabant een document in handen waarin wordt gesproken over een hondenhouderij met 110 honden op het adres van de fokker. Een vergunning voor deze hondenhouderij is in openbare stukken nergens te vinden.

Vergunningen zijn officiële besluiten die gemeenten archiveren. In veel gevallen zijn ze digitaal beschikbaar en relatief eenvoudig terug te vinden. Toch heeft na drie weken de gemeente nog altijd geen duidelijkheid gegeven over een cruciale vraag: mag deze fokker, op deze schaal, hier überhaupt actief zijn?

"Momenteel wordt uitgezocht of er in het verleden vergunningen zijn verleend voor een hondenfokkerij aldaar en op basis daarvan zal worden bezien wat de mogelijke vervolgstappen zijn", aldus een woordvoerder van de gemeente. Drie weken later blijkt het onderzoek nog steeds gaande te zijn. "We kunnen hierover voorlopig geen mededelingen doen."

Onduidelijkheid maakt handhaving lastig

Die onduidelijkheid is niet zonder gevolgen, vindt dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. De hondenfokkerij ligt onder een vergrootglas vanwege zorgen over de mogelijke misstanden. Volgens House of Animals is in dit soort situaties snelle duidelijkheid belangrijk.

“Het gaat vaak over dierenleed en we hebben niet voor niets regelgeving in Nederland. Het is ongelofelijk belangrijk dat gemeentes niet alleen bekijken óf een persoon zich aan de regels houdt maar vervolgens ook als het nodig is de regels handhaaft”, zegt oprichtster Karen Soeters.

Aanpak malafide hondenhandel verschilt per gemeente

En juist de handhaving van de gemeente is volgens de dierenwelzijnsorganisatie een belangrijke manier om malafide hondenhandel tegen te gaan. Volgens hen verschilt de aanpak per gemeente. Zo wordt er in sommige gevallen snel ingegrepen, maar komt het ook voor dat procedures lang duren. In die tijd kunnen activiteiten van fokkers gewoon doorgaan.

En dat wringt. Want zolang het niet helder is of de fokkerij legaal opereert, blijft ook onduidelijk of en hoe er kan worden ingegrepen. Twee politieke partijen hebben inmiddels vragen aan het college gesteld over de zaak. De eerste antwoorden zouden voor 6 april moeten komen, als dat tenminste niet wordt uitgesteld.