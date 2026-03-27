Reeks aanhoudingen groeit: ook Tilburger (20) vast voor aanslagen synagogen

De politie heeft donderdag een 20-jarige man uit Tilburg opgepakt vanwege betrokkenheid bij de explosie bij een synagoge in Rotterdam. Eerder werden al vijf Tilburgers aangehouden.

In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart vond een explosie plaats bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam.

Agenten kwamen vier verdachten uit Tilburg op het spoor doordat het voertuig waarin zij reden opvallend rijgedrag vertoonde. In hun auto vonden agenten uiteindelijk een jerrycan. Na de arrestaties doorzocht de politie vier woningen in Tilburg. Op 19 maart werd de vijfde verdachte aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk.

De politie hield donderdag ook een 23-jarige man uit Amsterdam aan in verband met de aanslag in Rotterdam. Daarnaast werd een 18-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij de voorbereiding van het plegen van een aanslag bij een synagoge in Heemstede op 20 maart.

Alle verdachten zitten nog vast. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.