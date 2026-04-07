Een jaar wietexperiment: 'Eindelijk een honderd procent legale winkel'

Precies een jaar geleden startte het wietexperiment. Coffeeshops in tien gemeenten in Nederland, waaronder Breda en Tilburg, verkopen sindsdien alleen nog legaal geteelde wiet. Volgens de Bredase burgemeester Paul Depla is het nu tijd om op te schalen, zodat we over drie jaar, als het experiment is afgelopen, volledig over kunnen op legale wiet.

Het wietexperiment, officieel 'het experiment gesloten coffeeshopketen', is een proef van de overheid om te kijken of het telen, vervoeren en verkopen van cannabis op een legale manier mogelijk is. Het experiment duurt vier jaar, waarvan er nu dus één jaar officieel op zit. Rick Brand van de Actieve Bredase Coffeeshophouders (ABC) kijkt positief terug op het afgelopen jaar. In zijn eigen coffeeshop De Baron in Breda verkoopt hij dagelijks legale wiet. "Het aanbod is goed, de kwaliteit is goed en de prijzen zijn goed." Geen crimineel meer tussen

Eén maand voor aanvang van het experiment luidden coffeeshophouders nog de noodklok. Ze waren bang dat het experiment zou mislukken, omdat er volgens hen nog niet genoeg aanbod van legale cannabis was. De kwaliteit zou niet goed genoeg zijn en er zouden niet genoeg verschillende producten zijn.

Volgens Brand zijn die zorgen er nu dus niet meer. "Het kan natuurlijk altijd nog beter. Zo zouden er nog meer edibles (wiet die verwerkt is in eetbare producten, red.) op de markt mogen komen, voor mensen die geen cannabis willen roken. Maar ook dat wordt al beter, het aanbod groeit." Tijd om door te pakken

Ook de Bredase burgemeester Paul Depla, die al jaren voorstander is van het experiment, is positief. "Wat we hoopten, is gebeurd: er komt van teler tot consument geen crimineel meer tussen en er is geen straathandel ontstaan." Brand bevestigt dit beeld. "Ik heb geen achterdeur meer, geen illegaliteit meer. Ik heb een honderd procent legale winkel." Volgens hem is er wel een klein beetje straathandel als het gaat om hasj. "Het is heel minimaal, alleen met Marokkaanse hasj. Er zijn klanten die dat toch lekkerder vinden dan de Nederlandse hasj." Over drie jaar besluit de landelijke politiek of cannabis in heel Nederland legaal wordt. Wat betreft burgemeester Depla is het nu al tijd om door te pakken: "Het duurde even voordat de telers klaar waren voor de tien gemeenten, dus we kunnen beter nu al opschalen zodat we over drie jaar meteen over kunnen op legale wiet voor heel het land." En hoe vinden de klanten het? Dirk Bonte, een bezoeker van coffeeshop De Baron is erg tevreden. "Het is schoner en veiliger, er valt niets over te klagen." En dat wordt bevestigd door andere klanten, die allemaal heel tevreden zijn.

Wietexperiment in het kort Sinds de jaren zeventig kennen we in Nederland een gedoogbeleid. Je mag wel wiet kopen en roken, maar geen wiet kweken of vervoeren. Cannabis wordt illegaal gekweekt en de coffeeshops worden via de achterdeur bevoorraad. Met het wietexperiment wil de overheid hier verandering in brengen. Vanaf 7 april 2025 mag er vier jaar lang in coffeeshops in tien gemeenten in Nederland alleen maar legale cannabis worden verkocht. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of het mogelijk is om cannabis legaal te telen, vervoeren en verkopen. Er zijn tien telers aangewezen die legaal wiet mogen kweken en leveren aan de coffeeshops in de experimentgemeenten.

