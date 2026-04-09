Joeweela doodgeschoten door haar man: 'Ze werd in de val gelokt'

De 39-jarige Joeweela, de vrouw uit Eindhoven die in juli 2025 in Gouda door haar man Driekus K. voor de ogen van hun twee kinderen werd doodgeschoten, is in de val gelokt. Ze is verraden door de vader van haar derde kind en zijn vrouw. Dat zegt de zus van Driekus K. tegen Omroep West.

Joeweela zat ondergedoken in een blijf-van-mijn-lijfhuis, maar desondanks wist K. haar te vinden. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog geen beslissing genomen over de eventuele vervolging wegens medeplichtigheid. Driekus K. zelf kan niet vervolgd worden, omdat hij overleden is. Hoe kon het dat Driekus wist waar zijn vrouw en kinderen ondergedoken zaten? Die vraag was sinds de moord in de zomer van 2025 nog altijd onbeantwoord. Tottie, de zus van dader Driekus, heeft het antwoord en doet nu haar verhaal bij Omroep West. Volgens haar zat Joeweela in Gouda ondergedoken nadat ze 'van Driekus af wilde, omdat ze een ander had'. Om dat voor elkaar te krijgen deed Joeweela volgens Tottie 'een valse aangifte van verkrachting en mishandeling' tegen hem. Het OM had volgens de rechter onvoldoende bewijs en daarom werd K. na 2,5 week, op 18 juni, vrijgelaten. Wel werd er een vuurwapen bij hem gevonden. Na zijn vrijlating ging Driekus op zoek naar zijn ondergedoken vrouw en kinderen. Die vond hij een paar weken later, op 15 juli.

Moord op Joeweela

Joeweela wordt op 15 juli vorig jaar aan het einde van de middag doodgeschoten op de Bosweg in de Goudse wijk Korte Akkeren. Volgens getuigen hangt Driekus K. uit Eindhoven die dag langere tijd rond in de bosjes. Als Joeweela langsloopt, komt hij tevoorschijn, ontstaat er een woordenwisseling en schiet hij haar dood in het bijzijn van haar zoontje (7) en jongste dochter (6). Driekus vlucht naar Scheveningen, waar hij zichzelf enkele uren later in de duinen doodschiet. Volgens de advocaat die zijn familie bijstaat doet hij dat 'nadat hij in een strandtent via de media heeft gecheckt of Joeweela dood is'.

Zo deed hij een dramatische oproep op Facebook: 'Ik vecht voor jullie twee en zal jullie nooit opgeven, al is het het laatste wat ik doe in mijn leven. De dag gaat komen dat ik jullie zie en dan kom ik jullie ophalen, mijn twee hartjes!!!' Naast de 7-jarige zoon en 6-jarige dochter had Joeweela ook een nu 13-jarige dochter uit een eerdere relatie. Het ouderlijk gezag over haar ligt bij haar vader en zijn vrouw, omdat er binnen de familie van Joeweela 'dingen gebeurd zouden zijn met het meisje'. Misbruikt en water drinken uit wc

"Ze is misbruikt en moest water uit de wc drinken", zegt Tottie. Ook hebben er volgens haar 'ernstige gebeurtenissen plaatsgevonden tussen moeder en dochter', waardoor hun relatie sterk verstoord was en het meisje niets met haar moeder te maken wilde hebben. Volgens Tottie hadden het meisje, haar vader en zijn vrouw een 'bloedhekel' aan Joeweela. Toen bleek dat Driekus op zoek was naar haar en de kinderen, zagen ze hun kans schoon en benaderden ze Driekus.

"Joeweela's dochter heeft haar moeder vanuit Spanje gebeld en een afspraak gemaakt."

Tottie weet dat ze hebben afgesproken bij een filiaal van McDonald's en dat ze daar een plan hebben gesmeed. "Je moet weten dat Joeweela haar dochter eigenlijk helemaal niet mocht zien." "Joeweela's dochter heeft haar moeder vanuit Spanje gebeld en een afspraak gemaakt op de Bosweg in Gouda. Het tijdstip en het adres hebben ze doorgegeven aan Driekus." Dit scenario lijkt reëel, aangezien Joeweela volgens de advocaat van Tottie inderdaad een cadeautje voor haar dochter bij zich had toen ze werd doodgeschoten. Tottie denkt wel te weten waarom het in Gouda zo uit de hand gelopen is.

deelnemers aan de stille tocht lopen met witte balonnen en leggen bloemen neer op de plek waar Joeweela werd gedood (ANP).

"Hij was woest op haar, omdat ze valse aangiftes heeft gedaan en hem heeft laten opsluiten. Ik weet niet wat er gezegd is, dat weten alleen de kinderen die erbij waren." "Mijn broer hield van deze vrouw", vervolgt ze. "Maar hem is iets ter ore gekomen over Joeweela en haar oudste dochter waar hij niet mee kon leven." De twee kinderen die bij Joeweela waren toen ze doodgeschoten werd, zijn door Jeugdbescherming West ondergebracht bij een oudoom en oudtante. Volgens Tottie is dat tegen de wil van Joeweela en Driekus. "Die oudoom en oudtante hadden nooit contact met de kinderen, maar ze zijn daar nu geplaatst omdat ze zich kort na het incident hebben gemeld bij Jeugdzorg." Tottie noemt de jeugdzorg partijdig in de zaak en zegt dat "Jeugdbescherming West haar hele familie als daders wegzet en niet wil luisteren naar hun kant van het verhaal. Joeweela en Driekus wilden dat ik het gezag over de kinderen zou krijgen als hun wat zou overkomen. Dat is ook op schrift vastgelegd en daarom voer ik nu ook een rechtszaak."

"Voor de kinderen willen we zoveel mogelijk rust en stabiliteit."

Jeugdbescherming West laat in een reactie weten dat er twee families zijn die voor de kinderen willen zorgen en dat de rechter heeft beslist waar ze tijdelijk het beste kunnen verblijven. "Wij voeren deze beslissing uit. Voor de kinderen willen we zoveel mogelijk rust en stabiliteit, zeker na een traumatische periode." Inhoudelijk wil de organisatie verder niet ingaan op de zaak. Ook is er een kort geding geweest waarbij de rechter heeft bekrachtigd dat de kinderen op de juiste plek zitten. De oudoom en oudtante waar de kinderen nu wonen hebben via Namens de Familie laten weten niet te willen reageren. Opvallend genoeg was er in februari een explosie bij hun huis. Daarbij sneuvelde de voordeur van de woning, maar raakte niemand gewond. Of er een verband is met de zaak die nu loopt, is onduidelijk. Ook is niet duidelijk wanneer het OM een beslissing neemt over de eventuele vervolging van de vader en stiefmoeder van Joeweela's oudste dochter. "Er zijn in deze zaak meerdere personen als verdachte gehoord voor mogelijke medeplichtigheid aan de dood van het slachtoffer", laat een woordvoerder van het OM weten. Ze wil bevestigen noch ontkennen dat het om de vader van het meisje en zijn vrouw gaat. Verder laat het OM weten dat er niemand is aangehouden en het onderzoek nog loopt.