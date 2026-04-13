Teleurstelling en zorgen nu Efteling stopt met parkeerabonnementen

Buurtbewoners van de Efteling maken zich zorgen nu het attractiepark maandag heeft aangekondigd te stoppen met parkeerabonnementen. Ze vrezen dat mensen hun auto bij een bezoek in de buurt gaan parkeren in plaats van elke keer een los parkeerticket te kopen. Ook op sociale media regent het reacties.

Vanuit de Prinses Beatrixstraat in Kaatsheuvel kijk je recht tegen de monorail aan die pretparkbezoekers door het Volk van Laaf brengt. Het park is letterlijk dichtbij, en dat merken ze in de straat. Een van de buurtbewoners is niet blij nu de Efteling stopt met parkeerabonnementen. "Dat is geen goed nieuws. Dan zetten nog meer mensen de auto bij ons in de straat. Ik heb al een keer de politie moeten bellen omdat iemand voor mijn oprit geparkeerd had, waardoor ik niet weg kon." Volgens een andere buurvrouw is het hek van de dam met deze beslissing. "Op een Belgische website wordt onze straat genoemd als plek waar je gratis kunt parkeren. Wij zetten onze auto's weleens aan de straat in plaats van op onze oprit. Gelukkig valt de overlast nu nog mee", zegt ze. De Prinses Beatrixstraat is net geen vergunningsgebied. Dat begint pas een paar straten verder. Maar of dat de oplossing is? "Dan draaien wij op voor de kosten. Dat zie ik niet zo zitten", zegt een vrouw. "Nu zijn wij de sjaak, maar misschien helpt het tegen de parkeerders", denkt een mevrouw.

Overgangsperiode

Tussen 13 april en 14 juni is er eerst een tussenfase. Als abonnementhouders in die periode een nieuw parkeerabonnement afsluiten, kunnen zij dat nog doen met een looptijd van twee maanden. Dit tijdelijke parkeerabonnement loopt twee maanden vanaf het moment van afsluiten en kost twintig euro. "We zullen kijken hoe dat gaat", zegt een van de buren.

Duurzaam reizen Het is vanaf nu niet meer mogelijk om een nieuw Efteling-parkeerabonnement af te sluiten. Abonnementhouders kunnen vanaf 15 juni per bezoek parkeren met korting. De hoogte daarvan hangt af van welk abonnement iemand heeft. Ook wil het park duurzame alternatieven aantrekkelijker maken. Zo komt er een tijdelijke bewaakte fietsenstalling. Voor 7,50 euro reis je met maximaal zes Efteling-abonnementhouders binnen Brabant met de bus heen en weer. Als je alleen reist betaal je 4,50 euro. Kinderen tot elf jaar reizen gratis met de bus binnen de provincie. Ook kijkt de Efteling met Arriva hoe de samenwerking verbeterd kan worden, zodat er vaker bussen bij het park stoppen. Het attractiepark gaat duurzaam reizen belonen. Vanaf 15 juni spaar je voor een uniek Efteling-item als je zeven keer duurzaam reist, dus met de fiets of het openbaar vervoer.