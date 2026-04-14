Nooit eerder zoveel passagiers, Eindhoven Airport boekt recordwinst

Eindhoven Airport heeft vorig jaar een recordwinst geboekt, mede geholpen door een recordaantal passagiers op de luchthaven. De nettowinst bedroeg 25,2 miljoen euro, tegen 23,3 miljoen euro een jaar eerder. De omzet van Eindhoven Airport steeg met 4,5 procent tot 100,5 miljoen euro, schrijft de luchthaven in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag.

Het grootste deel van de omzet komt uit de havengelden die maatschappijen betalen voor het gebruik van de diensten van Eindhoven Airport . De rest van de inkomsten komt onder meer uit horeca, winkels, parkeergelden en reclames.

Het aantal passagiers dat via de luchthaven vloog, bedroeg meer dan 6,9 miljoen. Daarmee werd het vorige reizigersrecord uit 2023 verbroken.

Eindhoven Airport werkt nog aan uitbreiding van de terminal, omdat die te klein is voor het huidige aantal reizigers. De terminal is gebouwd voor maximaal 5 miljoen passagiers per jaar. De vernieuwde terminal moet in juli 2027 worden opgeleverd.

Daarnaast staat tussen 1 februari en 19 juli volgend jaar de baanrenovatie op de planning. Daardoor is de start- en landingsbaan van Defensie waar ook Eindhoven Airport gebruik van maakt in die periode niet beschikbaar. Luchtvaartmaatschappijen wijken daarom tijdelijk uit naar andere luchthavens.