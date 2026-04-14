KNVB neemt geen maatregelen tegen internationale speler van Willem II

De KNVB neemt geen maatregelen tegen Nathan Tjoe-A-On en zijn club Willem II. De onafhankelijke aanklager van de voetbalbond heeft vastgesteld dat de speler door het aannemen van de Indonesische nationaliteit automatisch het Nederlanderschap heeft verloren. Daardoor was hij niet speelgerechtigd voor de club uit Tilburg.

De aanklager neemt, net als bij Dean James van Go Ahead Eagles, geen tuchtrechtelijke maatregelen, omdat zowel de speler als de club niet op de hoogte waren van de automatische gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit dan de Nederlandse.

Bovendien zou zijn gebleken dat de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit breder onbekend waren binnen het betaald voetbal.

Niet speelgerechtigd

TOP Oss vroeg na de wedstrijd tegen Willem II (3-1) op 13 maart opheldering over de status van Tjoe-A-On. De club dacht dat linksback Nathan Tjoe-A-On van de Tilburgers niet speelgerechtigd was. Dit blijkt nu te kloppen.

NAC diende ook protest in

In maart diende NAC Breda ook al een protest in bij de voetbalbond vanwege een vergelijkbare situatie. Na de 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles vroeg NAC de KNVB om onderzoek te doen naar het meespelen van verdediger Dean James, die de Indonesische nationaliteit heeft.

De club vroeg zich af of James nog wel een Nederlands paspoort heeft. Als speler van buiten de Europese Unie moet je een salaris van minimaal 600.000 euro hebben en een werkvergunning hebben om in actie te mogen komen.