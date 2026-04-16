Partnergeweld onder de loep: waarom de zaak Gillis niet uniek is

Het was woensdag een pijnlijke dag in de rechtbank voor Peter Gillis (64) en zijn ex Nicol Kremers (36). Gillis wordt beschuldigd van langdurige mishandeling van zijn ex-partner. Een zaak die veel aandacht krijgt, maar volgens het Openbaar Ministerie zeker niet uniek is. "Slachtoffers doen pas gemiddeld na dertig keer aangifte; dit is pas het topje van de ijsberg", aldus justitie.

Boven het hoofd van Peter Gillis hangt een taakstraf van 140 uur voor onder andere het bijten, schoppen en duwen van zijn ex, Nicol Kremers. Gillis ontkent alles en trekt elk bewijs in twijfel. "Deze zaak is niet uniek", zegt persofficier Hansje Boelens. "In Nederland spelen vandaag op meerdere plekken dezelfde soort zaken, waarbij dezelfde bewijstechnische problematiek speelt." Hoe vaak komt partnergeweld voor?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2024 negen procent van de personen van 16 jaar en ouder zegt slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. Dit zijn omgerekend bijna 1,3 miljoen mensen. Bij Veilig Thuis kwamen in het eerste halfjaar van 2025 ruim 25.000 meldingen binnen van partnergeweld. In bijna alle gevallen komt die melding via de politie of de gezondheidszorg. Dat het flink uit de hand kan lopen, zagen we afgelopen jaar onder andere in Veldhoven. In 2025 werden in Nederland 17 vrouwen vermoedelijk vermoord door hun (ex-)partner.

Is een taakstraf niet een hele lichte straf?

In de zaak-Gillis gaat het om langdurige partnermishandeling, zo bleek woensdag in de rechtbank. "Ik kreeg soms uit het niets een klap. Als er iets misging, kreeg ik de schuld", heeft Kremers verklaard. Zo zou ze zijn gebeten toen er problemen waren met een gemeente en kreeg ze een pen in haar been toen het eten niet lekker was. "Dit zijn hele erge feiten", zegt persofficier Boelens.

Peter Gillis in de rechtbank in Den Bosch (foto: ANP).

Veel mensen reageren online verbaasd: een eis van 'slechts' 140 uur werkstraf voor langdurige mishandeling, terwijl voor belastingfraude 18 maanden cel wordt geëist. "Je kunt het ook anders bekijken", zegt Boelens. "Het is een forse werkstraf; als hij die niet of niet goed uitvoert, staat dat gelijk aan zeventig dagen gevangenisstraf." Hoe bewijs je partnergeweld?

Zoals in veel zaken rondom huiselijk geweld staan er twee verhalen tegenover elkaar. Duidelijk bewijs is er vaak niet, ook omdat slachtoffers gemiddeld pas na dertig keer aangifte doen. Steunbewijs is dan belangrijk. Het Openbaar Ministerie vindt de verklaringen van Nicol Kremers betrouwbaar. "Die worden namelijk ondersteund door foto’s, getuigenverklaringen en ook door een 112-melding waarop hun stemmen en de paniek te horen is", verklaart de persofficier. Kamp-Gillis trekt de echtheid van de foto’s in twijfel, maar die zijn volgens deskundigen authentiek en niet bewerkt. Ook WhatsApp-berichten en onafhankelijke waarnemingen van emoties en gedrag door anderen kunnen als steunbewijs worden gebruikt. Wat vindt justitie van de houding van Peter Gillis?

"Gillis legt steeds de schuld bij een ander", zegt de persofficier. Naast 140 uur taakstraf voor mishandeling hoorde Gillis ook een eis van 100 uur taakstraf voor valsheid in geschrifte. "In beide zaken geeft hij altijd een ander de schuld, zonder kritisch naar zichzelf te kijken. Hij is verantwoordelijk; hij zet zijn handtekening op papieren die niet juist zijn ingevuld." En ook in twee rechtszaken over belastingfraude legt de campingbaas de schuld bij de Belastingdienst, het weglopen van een accountant of het Openbaar Ministerie. Nicol Kremers wordt ondertussen door Gillis afgeschilderd als een complexe vrouw die vreemdgaat en drugs gebruikt. "Het was moeilijk en zwaar om alle ontkenningen te horen", zegt Kremers. "Mijn psychiater gaat hier wel blij mee zijn, want die kan de rekening wel weer sturen. Ik heb PTSS en dat kan nog wel twintig jaar duren."