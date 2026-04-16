Burgemeester kan niks beloven aan gezin Humem (11) dat 'klem' zit in azc

Burgemeester Michiel van Veen van de gemeente Gemert-Bakel hoopt dat de familie Alhasan snel een huis krijgt in zijn gemeente. De schrijnende situatie van het gezin met hun getraumatiseerde zoon Humem (11) heeft de aandacht van burgemeester. Het gezin wacht al veertien maanden in een azc, waar Humem meerdere keren per nacht wakker wordt en bang is van alle geluiden die hij hoort. "Veertien maanden is wel lang”, stelt Van Veen. Maar hij kan niks beloven.

Humem (11), de zoon van het gezin Alhasan overleefde op wonderbaarlijke wijze de zware aardbeving van 2023 in Turkije, nadat hij vier dagen onder het puin lag. Zijn zusje Lin (7) overleefde het niet. De jonge Humem hield er een trauma aan over. Op uitnodiging van de Verenigde Naties en Nederland kwam het gezin met Humem, zijn ouders en drie broers naar Nederland. Ze zouden eigenlijk binnen 48 uur een huis krijgen, maar door het grote tekort aan woningen komt het gezin in januari 2025 tijdelijk in een azc terecht. Eerst in Budel en later in Grave. Inmiddels zijn ze veertien maanden in afwachting van een huis en wordt de situatie volgens de vader van Humem onhoudbaar voor zijn getraumatiseerde zoon. Zijn vader deed daarom een dringende oproep aan burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel: "Help ons kind zo snel mogelijk."

De burgemeester wist naar eigen zeggen niet dat het gezin op uitnodiging naar Nederland is gekomen en is toegewezen aan zijn gemeente. “Ik zou echt verwachten dat je een brief krijgt als zo’n bijzondere casus aan je gemeente wordt toegewezen. Maar wij hebben nooit een brief gekregen dat wij deze mensen binnen 48 uur aan een huis moesten helpen.” Volgens de burgemeester is het gezin bij aankomst in het azc aan Gemert-Bakel gekoppeld. Hij geeft aan het gezin niet direct te kunnen helpen. “Daar ga ik helemaal niet over. Ik kan niet zeggen dat andere statushouders maar moeten wachten omdat dit gezin eerst een woning moet krijgen. Dat lijkt mij een slecht plan.”

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel (foto: Omroep Brabant).

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers laat weten dat gemeentes inderdaad geen brief krijgen als kwetsbare vluchtelingen via het zogenoemde hervestigingsprogramma van de Verenigde Naties naar Nederland worden gehaald. Deze statushouders krijgen te horen dat ze binnen 48 uur een huis toegewezen krijgen, maar belanden uiteindelijk achteraan in de rij van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De burgemeester houdt een dubbel gevoel over aan de oproep van het gezin: “Je hebt natuurlijk de menselijke kant. Dan denk je dit moeten we toch met elkaar kunnen oplossen?" "Maar", gaat hij verder: "Als je hieraan begint, wie is dan de volgende? Hoeveel mensen gaan zich nog melden met dezelfde situatie? Ieder individu is wat dat betreft een persoon met prioriteit."

De burgemeester heeft wel een verklaring waarom het gezin waarschijnlijk al veertien maanden moet wachten. “Als een gezin uit zes personen bestaat, duurt het waarschijnlijk iets langer voordat we een huis hebben gevonden voor zo’n gezin. We hebben relatief gezien weinig huizen waarvan we met z’n allen vinden dat daar zes personen tegelijk in kunnen wonen.” De gemeente Gemert-Bakel telt op dit moment dertig statushouders(gezinnen) die wachten op een woning. Waar de familie Alhasan op die lijst staat en wanneer het gezin een huis krijgt, weet de burgemeester niet. “Gevoelsmatig: veertien maanden is wel lang. Dat voelen we allemaal wel. Het heeft absoluut aandacht.”

Moeder Iyman, zoon Humem en vader Aymen in het azc in Grave (foto: Tom Berkers).