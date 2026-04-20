Gemeenten: strengere regels jeugdzorg na BOOS-uitzending Yes We Can Clinics

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor strenger toezicht en handhaving in de jeugdzorg. Dat zegt de organisatie na kritische signalen uit een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS over de Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek. Volgens de VNG zijn duidelijkere en meer afspraken nodig over wat goede zorg is en moet er beter worden gecontroleerd of zorgaanbieders zich hieraan houden.

De BOOS-uitzending van BNNVARA van een paar weken geleden bracht verhalen naar buiten van (oud-)cliënten en medewerkers van Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek. Daar volgen jongeren van 13 tot 23 jaar met onder meer trauma, verslaving en psychische klachten een tienweekse behandeling.

In de uitzending is vooral kritiek op de ‘one size fits all’-aanpak uit de verslavingszorg, die wordt toegepast op jongeren met uiteenlopende problemen.

Ook zijn er zorgen over de nadruk die wordt gelegd op groepssessies en de inzet van ervaringsdeskundigen, die volgens critici niet altijd voldoende zijn opgeleid en soms te ver gaan. Daarnaast stellen experts dat niet is bewezen dat deze behandeling voor iedereen werkt.

Gemeenten kopen zorg in

De zorg voor de bewuste doelgroep wordt op twee manieren ingekocht, afhankelijk van de leeftijd. Voor jongeren onder de achttien jaar valt de zorg onder de Jeugdwet.

Gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor de inkoop en betaling van de zorg. Zij bepalen zelf met welke zorgaanbieders ze contracten afsluiten en ze maken afspraken over bijvoorbeeld kwaliteit, prijs en uitvoering. Vaak doen gemeenten dat samen in regionale verband.

Voor jongeren van achttien jaar en ouder loopt de zorg via de Zorgverzekeringswet. In dat geval kopen zorgverzekeraars de zorg in en vergoeden ze de kosten via de verzekering. Zorgverzekeraars VGZ, Menzis en CZ reageerden eerder al geschrokken op de BOOS-uitzending en zeiden de signalen serieus te nemen en in gesprek te gaan met de kliniek.