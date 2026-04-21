Inval bij omstreden hondenfokker: actie van NVWA, politie en gemeente Best

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de gemeente Best hebben samen met de politie een inval gedaan bij een omstreden hondenfokker in Best. Dat gebeurde dinsdagochtend, zo bevestigt de politie aan Omroep Brabant. De fokker kwam in het nieuws toen Omroep Brabant meerdere artikelen publiceerde over zijn omstreden praktijken.

De inval aan de Sint Oedenrodeseweg in Best vond plaats rond elf uur. Het is niet bekend wat er precies is aangetroffen bij de inval.

Besmette pups

Omroep Brabant publiceerde onlangs meerdere verhalen over de hondenfokker. Meerdere gedupeerden vertelden dat zij bij de aankoop van een pup zijn misleid. Zo werd tegen de kopers verteld dat de pups in huiselijke kring opgroeiden, terwijl in werkelijkheid bleek dat ze nauwelijks gesocialiseerd waren en bovendien onder de vlooien zaten. Ook bleek dat tientallen pups besmet waren met de darmparasiet Giardia. In meerdere gevallen werd zelfs een ernstig zieke pup verkocht.

Eén pup bleek kort na aankoop een ernstige, erfelijke hartaandoening te hebben die tijdens een eerdere controle bij de fokker niet werd opgemerkt. Zonder operatie zou zij niet oud worden. Een ander hondje bleek ernstige heupproblemen te hebben, zo ontbrak bij het beestje een heupkom. Dit terwijl de fokker had aangegeven dat de ouderdieren gezond en röntgenologisch getest waren.

Vergunning of niet?

Naar aanleiding van de publicaties stelden meerdere partijen uit de gemeenteraad van Best vragen aan het college. GroenLinks-PvdA wilde onder meer weten of er wel goed toezicht gehouden wordt op de fokker, ook de partij Best Anders stelde vragen en diende bovendien een Woo-verzoek in bij de NVWA.

De gemeente Best kon eerder niet zeggen of de fokker in het bezit is van de juiste vergunning. Op herhaaldelijke vragen van Omroep Brabant wordt al meer dan een maand geantwoord dat de zaak 'onderzocht wordt'.